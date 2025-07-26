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Українська олімпійська чемпіонка з фехтування вибила з ЧС супертитуловану прихильницю путіна у званні майора армії рф (відео)
Шаблістка Юлія Бакастова, яка стала у складі збірної України олімпійською чемпіонкою Парижа-2024, створила сенсацію на чемпіонаті світу з фехтування в Грузії, перемігши дворазову олімпійську чемпіонку, восьмиразову чемпіонку світу та 14-разову чемпіонку Європи з росії Софію Велику.
На стадії 1/64 фіналу 29-річна українка у надважкому поєдинку завдала 40-річній майору армії рф, яка торік була довіреною особою путіна, вирішальний укол та вирвала перемогу — 15:14.
#Tbilisi2025 pic.twitter.com/duHODKo88s
— XSPORT.ua (@xsport_ua) July 26, 2025
«Великий прорив, що ми тут взагалі виступаємо, — цитує Софію Велику, яка має медалі за „військову відвагу“ і „за заслуги перед вітчизною“, Sport24. — Напружений, хвилюючий турнір, боротьба на найвищому рівні. У мене такого результату ніколи не було… Я розуміла відповідальність, але спорт є спорт. У нас все одно сильна збірна, і ми напевно здобудемо перемогу. Треба було більше ризикувати. Припустилася однієї помилки більше, що тут можна сказати».
Нагадаємо, що у квітні цього року Софію Велику указом президента України Володимира Зеленського через її зв'язки з російською армією було внесено на 10 років до санкційного списку.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська шпажистка Влада Харькова сенсаційно стала чемпіонкою світу у Грузії.83
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