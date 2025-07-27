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Коли і на яких каналах дивитись «Динамо» — «Хамрун Спартанс»: розклад трансляцій та прогноз на відбірний поєдинок Ліги чемпіонів
У вівторок, 29 липня, київське «Динамо», яке розгромило «Хамрун Спартанс» у гостьовому поєдинку (3:0), проведе номінально домашній матч 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти найсильнішого клубу Мальти в польському Любліні (арбітр — Якоб Сундберг з Данії).
Нагадаємо, що острів'яни у стартовому відбірному раунді пройшли литовський «Жальгіріс». Суперники обмінялися домашніми перемогами з рахунком 2:0, а в серії післяматчевих пенальті з 28 (!) ударів «Хамрун Спартанс» виявився сильнішим — 11:10.
Що ж до підопічних Олександра Шовковського, які представили перед сезоном нову форму, то після першої зустрічі з мальтійцями вони провели спаринг з польською «Сталлю», обігравши суперника — 2:0.
Букмекери у майбутній зустрічі вбачають явним фаворитом «Динамо». Наприклад, аналітики контори GGBet ставки на перемогу «біло-синіх» у основний час приймають з коефіцієнтом 1,18, на нічию — 6,98, на виграш команди 61-річного італійця Джакомо Модіки — 14,83.
У прямому ефірі трансляцію матчу «Динамо» — «Хамрун Спартанс» дивіться на території України (початок — о 21:00) на телеканалі «2+2» та на «Київстар ТБ». Щоб безкоштовно стежити за поєдинком на платформі онлайн-телебачення, достатньо ввести на сайті «Київстар ТВ» номер свого мобільного телефону, а потім — код, який відразу прийде по СМС.
Ліга чемпіонів. 2-й раунд кваліфікації. Матч-відповідь
29 липня (вівторок)
«Динамо» — «Хамрун Спартанс» 21:00 «2+2», «Київстар ТБ»
У разі виходу до 3-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів «Динамо» за підсумками жеребкування у Ньоні зіграє 5 або 6 та 12 серпня з переможцем пари «Пафос» (Кіпр) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль), а у разі невдачі — 7 і 14 серпня у Лізі Європи з невдахою цієї пари.
У першому поєдинку «Пафос» не втримав перемогу над «Маккабі» — 1:1 (Бассуаміна, 81 — Мадмон, 90+10).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у кваліфікації Ліги Європи в гостях забив чотири м'ячі «Бешикташу».
Фото ФК «Динамо»177
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