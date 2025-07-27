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- 27.07 18:21 рф буде готова до нападу на НАТО у 2027 році: у Польщі зробили невтішну заяву
рф буде готова до нападу на НАТО у 2027 році: у Польщі зробили невтішну заяву
Алексус Гринкевич, який нещодавно очолив Командування Об’єднаними силами НАТО у Європі і брав участь у передачі Україні систем Patriot, підтвердив американським експертам, що росія буде готова до протистояння з Європою вже у 2027 році. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з командувачем сил НАТО в Європі.
Як зазначив Туск, генерал є, в певному сенсі, «нашим співвітчизником», оскільки його предки походять з колишніх територій Польщі. Прем'єр повідомив, що генерал підтвердив американську експертизу. Нещодавно він говорив у Європі про те, що «росія готова протистояти Європі, а отже, і нам, вже у 2027 році», пише видання RMF24.
Прем'єр нагадав, що Рада міністрів днями ухвалила Стратегію національної безпеки, і що він сам мав можливість поспілкуватися з керівником MI6, який йде у відставку, британською розвідувальною службою та її новим очільником.
Усі ці зустрічі, обговорення та рішення зосереджені на одному: Польща має бути готова, польська армія — добре підготовлена та оснащена, а ситуація — стабільною.
«Немає причин лякати одне одного, але ми повинні бути справді пильними та зосередженими, — наголосив прем’єр-міністр. — Тому я прийматиму рішення, які нададуть пріоритет безпеці, включаючи внутрішню безпеку та політичну стабільність у нашій країні, бо немає нічого ціннішого за безпеку польської родини, польської держави».
Візит генерала Гринкевича до Польщі відбувається після його нещодавніх заяв, у яких він висловив стурбованість тим, що Сполучені Штати та Європейський Союз мають півтора року, щоб підготуватися до потенційного глобального збройного конфлікту з Китаєм та росією, і що 2027 рік може стати роком кризи. На його думку, Пекін та москва можуть завдати удару одночасно та скоординовано.
Водночас лідери Франції, Великої Британії та Німеччини зазначали, що можливості для обмеженого вторгнення в країну НАТО у росії є вже зараз.
Раніше міністр оборони Бельгії Тео Франкен намалював ймовірний сценарій російської агресії.102
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