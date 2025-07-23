Може бути щось на кшталт сценарію, який був на Донбасі у 2014 році: у Бельгії заявили про загрозу рф

росія намагається здійснювати гібридні провокації проти європейських країн. Бельгія та її столиця Брюссель — це серце ухвалення рішень у Європі. Вже зараз країна стикається з кіберзагрозами, фіксується також активність у Північному морі. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

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«Проте ми дуже пильні. Дійсно, бачимо велику активність з боку росії — і це логічно, адже ми є дипломатичною столицею світу. Звісно, це означає багато викликів, і ми справді маємо більше інвестувати у протидію цим загрозам. Але я не можу розкривати всіх оперативних деталей», — сказав міністр оборони Бельгії.

На думку міністра, рф може напасти на НАТО. Але не почне з повномасштабного вторгнення. Тут може бути складніше втручання.

«Це може бути щось на кшталт сценарію, подібного до того, який був на Донбасі 2014 року: все починається з «повстання» російськомовної меншини, яку має «захистити батьківщина». Потім з’являються так звані «зелені чоловічки», які раптом прийшли захищати російську меншину. Якщо подивитися на Грузію, Молдову — сценарій завжди однаковий. Російські батальйони не підуть на Фінляндію, щоб воювати на території НАТО. Вони знають, що програють у такій війні. Умовно кажучи, вони можуть захопити місто, наприклад, в Естонії, а потім сказати: «Нам потрібно захистити росіян тут. Це місто наше. Це — росія», — впевнений посадовець.

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«ФАКТИ» писали про те, що раніше таку версію подій озвучував експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки Дмитро Золотухін.

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