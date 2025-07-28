Астрологи, які склали гороскоп на поточний тиждень, з 28 по 3 серпня, надали поради всім знакам Зодіаку на перший день робочого тижня — понеділок, 28-те. Сьогодні — 22-й місячний день, який знавці зірок вважають днем знань та мудрості. Цього понеділка добре як розпочинати нові проекти, так і отримувати нові знання.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Гороскоп на 28 липня 2025 року для Овнів рекомендує знаку, представники якого відчують піднесення сил та бажання діяти, утримуватись від поспішних рішень, пише slovofraza.com. Будь-які пропозиції, зокрема й дуже привабливі, слід детально перевіряти. Також зірки радять сьогодні Овнам бути більш гнучкими, щоби не провокувати конфлікти на роботі. День підійде для планування першочергових справ на найближчий тиждень.

Телець

РЕКЛАМА

Гороскоп на 28 липня 2025 року для Тельців рекомендує знаку завершити справи, які вже тривалу годину відкладалися, заважаючи знаку рухатися вперед. Тим більше, що перший робочий день тижня обіцяє бути спокійним та продуктивним. У другій половині дня зірки радять Тельцям приділити увагу фінансовим питанням. Не виключено, що у знака з'являться нові ідеї щодо додаткового заробітку.

Близнюки

Гороскоп на 28 липня 2025 року для Близнюків не виключає, що цього понеділка знаку доведеться задуматися про майбутнє після отримання нових пропозицій або несподіваних зустрічей. У сфері кар'єри зірки рекомендують Близнюкам не поспішати з прийняттям рішень, щоб не допускати прикрих помилок та не упускати важливих деталей. День вважається сприятливим для творчих проектів та пошуку нових ідей.

РЕКЛАМА

Рак

Гороскоп на 28 липня 2025 року для Раків рекомендує знаку діяти послідовно — це допоможе впоратися з будь-якими викликами цього дня. День хороший для початку нових складних проектів, що вимагають особливої уваги та посидючості. У любовній сфері не виключені нові емоції, особливо якщо ви готові відкрити почуття.

Лев

Гороскоп на 28 липня 2025 року для Левів визначає сьогоднішній день як час активних дій та сміливих рішень. Не виключено, що в першій половині дня знак відвідають ідеї, які варто запам'ятати або навіть записати — вони обов'язково стануть у нагоді. Зірки попереджають Левів про можливість імпульсивної покупки, про яку пізніше доведеться пошкодувати.

РЕКЛАМА

Діва

Гороскоп на 28 липня 2025 року для Дів рекомендує знаку сьогодні займатися головними завданнями, приділяючи менше уваги другорядним. Можливо, що у професійній сфері у знака з'являться нові обов'язки, які виявляться цікавими та принесуть досвід. Також цей понеділок вважається сприятливим днем для вирішення побутових питань.

Терези

Гороскоп на 28 липня 2025 року для Терезів радить знаку знаходити баланс між роботою та особистим життям. У професійній сфері у знака можуть з'являться нові можливості, проте зірки радять вибрати те, що справді важливо. Увечері Терезам варто приділити більше уваги рідним та близьким. А в особистій сфері знака, якщо він буде відкритий для нових емоцій, можливі приємні несподіванки.

Скорпіон

Гороскоп на 28 липня 2025 для Скорпіонів рекомендує знаку спрямовувати свою енергію в конструктивне русло. На роботі можливі приємні новини, пов'язані із проектами, які раніше здавалися складними. День вважається вдалим часом для планування нових кроків та аналізу минулих помилок.

Стрілець

Гороскоп на 28 липня 2025 року для Стрільців радить знаку налаштуватися на активну роботу. В цьому випадку день обіцяє бути продуктивним. У справах не слід діяти необдумано — на одному успіху «виїхати» буде складно. Зірки рекомендують знаку у фінансовій сфері уникати емоційних витрат, а в особистому житті знайти час для відвертої розмови з близькою людиною.

Козеріг

Гороскоп на 28 липня 2025 року для Козерогів обіцяє успішне завершення справ, які були розпочаті раніше. Організованість та впевненість на роботі стане запорукою того, що ідеї Козерогів будуть підтримані. А ось в особистому житті зірки рекомендують знаку бути м'якшим, щоб не образити близьких людей. День сприятливий для фінансових рішень та покупок, пов'язаних із покращенням побуту.

Водолій

Гороскоп на 28 липня 2025 року для Водоліїв обіцяє знаку день, повний несподіванок. Однак не варто турбуватися — більшість із них виявляться приємними. Цей понеділок — чудовий день для початку нової та незвичайної справи. До речі, креативність, якщо її виявити на роботі, допоможе знайти оригінальні рішення складних завдань.

Риби

Гороскоп на 28 липня 2025 року обіцяє Рибам спокійний день, коли знаку вдасться вирішити всі поставлені перед ним завдання. Головне — бути уважним до деталей, які можуть виявитися надзвичайно важливими. В особистому житті Риб все обіцяє бути гармонійним, але ініціативу виявить було б непогано. Зірки радять Рибам уникати зайвих переживань та довіряти своїм почуттям.

Матеріал «Серпень принесе великі гроші: яким знакам Зодіаку скоро пощастить із фінансами» читайте на нашому сайті.

Фото — Pixabay

459

Читайте нас у Facebook