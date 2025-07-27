«Скоро почнуть порно у кліпах показувати»: Злата Огневіч розбурхала Мережу відвертим відео

Співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно знялася у спокусливій фотосесії, оригінально анонсувала вихід нового кліпу на пісню «Вільна».

На своїй сторінці у соцмережі вона виклала коротке відео, яке прокоментувала так: «Він зробив мене вільною. Він зняв усі блоки… Якщо хтось сказав мені ще рік тому, що я піду на це, я би не повірила…»

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Фото - скріншот

Інтимна сцена з пестощами у ванні викликала різку реакцію у багатьох фоловерів. Втім, були й ті, хто із захопленням відгукнувся на кліп, та передбачив «навалу моралізаторів».

Фото - скріншот

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Фото - скріншот

Фото - скріншот

Фото - скріншот

Фото - скріншот

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Фото - скріншот

Нагадаємо, що раніше різку реакцію фоловерів викликала заява співачки про те, що вона ще не готова стати мамою.

Фото із соцмереж

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