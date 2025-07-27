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Шоу-бізнес
17:54 — 27 липня 2025
«Скоро почнуть порно у кліпах показувати»: Злата Огневіч розбурхала Мережу відвертим відео
Співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно знялася у спокусливій фотосесії, оригінально анонсувала вихід нового кліпу на пісню «Вільна».
На своїй сторінці у соцмережі вона виклала коротке відео, яке прокоментувала так: «Він зробив мене вільною. Він зняв усі блоки… Якщо хтось сказав мені ще рік тому, що я піду на це, я би не повірила…»
Інтимна сцена з пестощами у ванні викликала різку реакцію у багатьох фоловерів. Втім, були й ті, хто із захопленням відгукнувся на кліп, та передбачив «навалу моралізаторів».
Нагадаємо, що раніше різку реакцію фоловерів викликала заява співачки про те, що вона ще не готова стати мамою.
Фото із соцмереж510
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