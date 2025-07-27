Помер відомий український бізнесмен, який побудував для себе мавзолей за три мільйони доларів

У віці 86 років пішов із життя знаний аграрій, генеральний директор ТОВ «Земля і воля», народний депутат України першого скликання, Герой України Леонід Григорович Яковишин, які багато років жив та працював у Бобровиці на Чернігівщині, й там, до речі, збудував собі мавзолей. Ще у 2021 році він розповідав журналістам, що цей проект — повністю його задум. Один саркофаг у ньому коштує 150 тис доларів, а вартість усієї усипальниці — 3 млн доларів.

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Про смерть аграрія повідомили у Бобровицькій територіальній громаді, зазначивши, що його ім'я «навіки вписано в історію громади як людини-новатора, господаря, патріота, який щиро вболівав за долю України та українців».

«Смерть Леоніда Григоровича — це болісна втрата для всієї Бобровицької громади, для аграрної спільноти країни, для всіх, хто мав честь знати його особисто», — йдеться в повідомленні.

Підприємство, яке створив Яковишин, вважається одним із найбільших сільськогосподарських підприємств України. Основні виробничі потужності та офіс розташовані в Бобровицькому районі Чернігівської області. За обсягом земельного банку підприємство займає 51 місце в рейтингу «Топ 100 латифундистів України».

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Нагадаємо, що три роки тому, наприкінці липня 2022 року, в Миколаєві в результаті влучання російської ракети в будинок загинув герой України, власник однієї з найбільших зернових компаній України «Нібулон», віце-президент Української зернової асоціаці 74-річний Олексій Вадатурський. Разом з ним загинула і його дружина.

Фото Бобровицької тергромади

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