- 19:09 Тільцям — «Верховний жрець» та терпіння, Стрільцям — «Світ» та приємна несподіванка: Таро-прогноз на 28 липня
- 18:46 У Раді знову задумалися над збільшенням пенсійного віку в Україні: у чому каверза?
- 18:36 Помер відомий український бізнесмен, який побудував для себе мавзолей за три мільйони доларів
- 18:21 рф буде готова до нападу на НАТО у 2027 році: у Польщі зробили невтішну заяву
- 17:54 «Скоро почнуть порно у кліпах показувати»: Злата Огневіч розбурхала Мережу відвертим відео
- 17:32 Кім Чен Ин готує армію до «справжньої війни»: що відбувається і до чого тут Україна
- 17:06 Перевірка на зрілість: як вибрати стиглий кавун за допомогою… нігтя
- 16:31 Розчарування, ультиматуми, зброя: як Трамп намагається зламати опір кремля
- 16:16 Ікра з огірків, що перезріли: і гарнір, і закуска, і намазка
- 15:49 «Війни більше не оголошують. Якщо ми досі думаємо, що головне — не допустити початку великої війни, ми запізнилися», — Андрій Коваленко
- 15:30 Росіяни різко прискорили виробництво «Шахедів» на заводі «Алабуга»
- 15:02 На хвилі успіху: удача чекає на п'ять знаків зодіаку в останні дні липня
Помер відомий український бізнесмен, який побудував для себе мавзолей за три мільйони доларів
У віці 86 років пішов із життя знаний аграрій, генеральний директор ТОВ «Земля і воля», народний депутат України першого скликання, Герой України Леонід Григорович Яковишин, які багато років жив та працював у Бобровиці на Чернігівщині, й там, до речі, збудував собі мавзолей. Ще у 2021 році він розповідав журналістам, що цей проект — повністю його задум. Один саркофаг у ньому коштує 150 тис доларів, а вартість усієї усипальниці — 3 млн доларів.
Про смерть аграрія повідомили у Бобровицькій територіальній громаді, зазначивши, що його ім'я «навіки вписано в історію громади як людини-новатора, господаря, патріота, який щиро вболівав за долю України та українців».
«Смерть Леоніда Григоровича — це болісна втрата для всієї Бобровицької громади, для аграрної спільноти країни, для всіх, хто мав честь знати його особисто», — йдеться в повідомленні.
Підприємство, яке створив Яковишин, вважається одним із найбільших сільськогосподарських підприємств України. Основні виробничі потужності та офіс розташовані в Бобровицькому районі Чернігівської області. За обсягом земельного банку підприємство займає 51 місце в рейтингу «Топ 100 латифундистів України».
Нагадаємо, що три роки тому, наприкінці липня 2022 року, в Миколаєві в результаті влучання російської ракети в будинок загинув герой України, власник однієї з найбільших зернових компаній України «Нібулон», віце-президент Української зернової асоціаці 74-річний Олексій Вадатурський. Разом з ним загинула і його дружина.
Фото Бобровицької тергромади177
Читайте нас у Facebook