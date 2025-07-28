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Не позортеся: популярна телеведуча викликала незадоволення у мережі
Популярна телеведуча та акторка Леся Нікітюк, яка нещодавно стала мамою, шокувала мережу.
На своїй сторінці у соціальному додатку вона виклала відео, на якому під вже легендарну фразу Олександра Усика «Донт пуш зе хорсес» на адресу Денієла Дюбуа, позує у ковбойському вбранні.
«Зізнаюсь, тепер після роботи повертатися додому стало радісно, — написала Леся. — Тепер на мене там чекають. Аж плачуть».
Підписники відреагували на відео у коментарях, здивовані тим, як виглядає Леся, яка місяць тому стала мамою. Навіть, були ті, хто припустив, що вона й не народжувала.
«Така вульгарна, — відреагували у мережі. — Я завжди була про неї іншої думки. Але після її понтів в Одесі… Фуфуфуфу».
«Лесю, зніміть хрестик, не позортесь», — написали у коментарях.
«Дівчинко, ти взагалі в курсі, що народила місяць тому?» — натякнули на її вигляд.
«Леся, ви що відьма? — запитали у мережі. — Ну от як можна виглядати і привести своє тіло так швидко до ідеалу?»
«Леся Іванівна, да ви відьма, як можна так круто виглядати після пологів, поділіться тим зіллям чи закляттям», — не стрималися підписники.
Раніше популярна блогерка влаштувала ковбойське свято.
Фото із соцмережі507
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