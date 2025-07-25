Не можу більше: Лілія Ребрик здивувала заявою

Популярна акторка Лілія Ребрик, яка шокувала своїм виглядом, відверто звернулася до своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі Лілія виклала відео з відпочинку на морі з трьома доньками. Нагадаємо, рік тому Ребрик втретє стала мамою і народила доньку Адель.

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Ребрик зізналася, що не відчуває провини за те, що має можливість відпочити, бо діти для неї — найголовніше.

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- Не можу більше жити з синдромом відкладеного життя, — зізналася акторка. — Не приховую: інколи ніяково, що я йду у відпустку (раз на рік!), що везу дітей до моря, що зараз посиплеться негатив у коментах.

Але життя — одне. Дитинство — одне. І в ці втомлені і поранені часи я не шукаю розваг. Я шукаю точок опори. Для мене зараз це — мої діти на морі.

Тому відкидую всі докори сумління і беру тиждень без синдрому відкладеного життя! Тільки — ми, море, сміх дівчат (ага, і сварки також — куди ж без цього!) і повноцінний сон!

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Підписники підтримали Лілію, поділилися думками, але були і ті, хто докорив її чоловіка — танцюриста Андрія Дикого, який відпочиває разом з сімʼєю.

- Чудова жінка і гарна мама і з комплемента від Бога 3 доні, — написали у коментарях.

- Розумію Вас! — підтримали акторку. — Цього року вперше з 2022 дозволила собі 5 днів на морі і це було суцільне щастя.

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- Щасливі діти — без тривог, шахедів, — поділилися думками. — Як же хочеться жити спокійно без клятих сусідів.

- Це відео виставлене на загальний огляд, — висловилися у мережі. — Тому маю повне право висловитися. Хтось із трьома виїжджає, а хтось має йти на фронт і захищати їх дітей.

Раніше мережа відреагувала на сексуальні танці популярної акторки на відпочинку.

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