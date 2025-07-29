Це вже другий інцидент: у Литві відреагували на БпЛА над Вільнюсом

На сході Литви, президент якої вважає передачу Криму росії бомбою уповільненої дії, помітили безпілотник, який прилетів до балтійської країни з білорусі. За даними Національного центру кризового управління, кілька громадян повідомили про безпілотний літальний апарат, що летів на висоті приблизно 200 метрів і востаннє був помічений поблизу Вільнюса. Згодом поліція мобілізувала всі сили та повідомила всі служби, проінформував речник влади інформаційне агентство BNS.

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Однак досі незрозуміло, який це був тип БпЛА і чи становить він загрозу. Інцидент стався незадовго до запланованого візиту віце-канцлера та міністра фінансів ФРН Ларса Клінгбайля.

Мешканці Литви також отримали попередження, надіслані на їхні мобільні телефони. Пошуки неідентифікованого літального апарату, який зник з радарів, тривають. Його доля залишається невизначеною. У свою чергу литовська влада вирішила посилити протиповітряну оборону поблизу кордону з білоруссю, пише RMF24.

Це вже другий інцидент цього місяця, пов'язаний з безпілотником, який пролетів над Литвою з білорусі. 10 липня безпілотник Gerber, схожий на іранський Shahed, розбився лише за кілометр від кордону.

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Коли він з'явився в повітряному просторі Литви, було прийнято рішення евакуювати прем'єр-міністра та спікера парламенту до укриттів.

Раніше «ФАКТИ» писали про попередження Зеленського Європі про те, що білорусь може стати новим плацдармом для агресії росії, зокрема, під приводом навчань.

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