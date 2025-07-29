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Це вже другий інцидент: у Литві відреагували на БпЛА над Вільнюсом

10:24 29 липня 2025
Невідомий дрон над Вільнюсом. 28 липня 2025. Фото стопкадр відео LRT

На сході Литви, президент якої вважає передачу Криму росії бомбою уповільненої дії, помітили безпілотник, який прилетів до балтійської країни з білорусі. За даними Національного центру кризового управління, кілька громадян повідомили про безпілотний літальний апарат, що летів на висоті приблизно 200 метрів і востаннє був помічений поблизу Вільнюса. Згодом поліція мобілізувала всі сили та повідомила всі служби, проінформував речник влади інформаційне агентство BNS.

Однак досі незрозуміло, який це був тип БпЛА і чи становить він загрозу. Інцидент стався незадовго до запланованого візиту віце-канцлера та міністра фінансів ФРН Ларса Клінгбайля.

Мешканці Литви також отримали попередження, надіслані на їхні мобільні телефони. Пошуки неідентифікованого літального апарату, який зник з радарів, тривають. Його доля залишається невизначеною. У свою чергу литовська влада вирішила посилити протиповітряну оборону поблизу кордону з білоруссю, пише RMF24.

Це вже другий інцидент цього місяця, пов'язаний з безпілотником, який пролетів над Литвою з білорусі. 10 липня безпілотник Gerber, схожий на іранський Shahed, розбився лише за кілометр від кордону.

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Коли він з'явився в повітряному просторі Литви, було прийнято рішення евакуювати прем'єр-міністра та спікера парламенту до укриттів.

Раніше «ФАКТИ» писали про попередження Зеленського Європі про те, що білорусь може стати новим плацдармом для агресії росії, зокрема, під приводом навчань.

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