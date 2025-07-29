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На якому каналі безкоштовно дивитися онлайн «Санта-Колома» — «Полісся»: розклад трансляцій та прогноз на єврокубковий матч
У четвер, 31 липня, житомирське «Полісся», яке сенсаційно програло «Санта-Коломі» домашню зустріч у Пряшові (1:2), проведе з бронзовим призером чемпіонату Андорри матч-відповідь 2-го відбірного етапу Ліги конференцій на стадіоні національної федерації футболу в місті Енкамп (арбітр — Бен Макмастер з Північної Ірландії).
Як відомо, суперник житомирян до успіху в Словаччині в 1-му відбірному раунді створив гучну сенсацію, вибивши з єврокубків боснійський «Борац», який минулого сезону дійшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій. У першій зустрічі підопічні аргентинця Федеріко Бессоне розгромили суперника в гостях (4:1), а у матчі у відповідь в меншості зуміли зберегти здобуту перевагу (0:2).
Що ж до команди Руслана Ротаня, то вона 29 липня вилетіла зі Словаччини до іспанської Жирони, а вже звідти добиралася до крихітної Андорри автобусом.
Букмекери в поєдинку знову бачать фаворитом український клуб. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу «Санта-Коломи» в основний час приймає з коефіцієнтом 4,80, на нічию — 4,00, на виграш житомирян — 1,57.
У прямій трансляції матч «Санта-Колома» — «Полісся» на території України покаже (початок — о 19:00) канал «КС ТБ I Єврокубки» (у розділі «Спорт» на «Київстар ТБ»). Щоб безкоштовно дивитися поєдинок, достатньо ввести на сайті «Київстар ТВ» номер свого мобільного телефону, а потім — код, який відразу прийде по СМС.
Ліга конференцій. 2-й відбірний раунд. Матч-відповідь
31 липня (четвер)
«Санта-Колома» — «Полісся» 19:00 «КС ТБ I Єврокубки» (на «Київстар ТБ»)
Нагадаємо, що якщо «Полісся» пройде «Санта-Колому», то зустрінеться у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій із переможцем протистояння між угорським «Пакшем» та словенським «Марібором» (перший матч — 1:0). Перша гра — 7 серпня вдома, матч у відповідь — 14-го в гостях. Інакше команда Руслана Ротаня припинить виступи у єврокубках.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію відбірного матчу Ліги Європи «Шахтар» — «Бешикташ».
Фото ФК «Полісся»111
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