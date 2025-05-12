Favbet Foundation та Андрій Матюха: як працює системна благодійність

Favbet Foundation — благодійна організація, заснована підприємцем Андрієм Матюхою, що зосереджується на довгострокових проєктах у сфері спорту та освіти. Діяльність фонду має системний характер та в першу чергу спрямована на створення нових можливостей для українських дітей та підлітків, розвиток цифрової інфраструтури та збереження культурної спадщини.

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Розширення доступу до знань

Ще до початку повномасштабної війни Favbet Foundation ініціював багато соціальних проєктів. Серед них — цифровізація бібліотек у сільській місцевості.

У межах співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Офісом Президента та Українською бібліотечною асоціацією фонд передав 2140 комп’ютерів бібліотекам у 15 регіонах України.

Метою проєкту було забезпечення доступу до освітніх ресурсів для мешканців громад із обмеженими можливостями у сфері цифрових технологій.

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«Ми будуємо майбутнє, у якому кожна дитина матиме рівний доступ до знань і можливостей. Знання мають бути доступними кожному, не як привілей, а як право», — зазначив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

Підтримка дітей у нових реаліях

У 2023 році Favbet Foundation здобув перемогу в номінації «Корпоративний благодійний фонд» на загальнонаціональному конкурсі комунікаційників. Нагороду отримала ініціатива «Клуб Супергероїв» в рамках благодійної програми Favbet Kids, яку реалізує Favbet Foundation.

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У межах ініціативи було реалізовано три напрями:

«IT Kids» — курси з програмування;

«Сила у знаннях» — передача 5500 комплектів шкільного приладдя;

«Сильніші разом» — безкоштовні секції з боксу, футболу, боротьби та баскетболу.

Спортивні секції відкриті та безкоштовні для дітей ВПО та військовослужбовців.

Президент фонду Андрій Матюха зазначає, що такі проєкти створюють умови для формування впевненого та здорового покоління. Це допомога, що має довгострокову мету.

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Підтримка спортивної спадщини

Favbet Foundation дбає про збереження та популяризацію спортивної історії. У 2023 році за ініціативи президента фонду Андрія Матюхи було видано біографію Дарійо Срни — хорватського футболіста, який став відомим завдяки виступам за донецький «Шахтар».

Презентація книги стала помітною подією для спортивної та культурної спільнот України. Дарійо Срна публічно подякував Андрію Матюсі за допомогу в організації цього проєкту.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що у квітні школа настільного тенісу PULSE, створена Федерацією настільного тенісу м. Маріуполь (ГО) як соціальний проєкт, провела у Києві серію заходів до Всесвітнього дня настільного тенісу 2025 за підтримки Favbet Foundation.

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