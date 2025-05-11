Любить калій й не проти поливу: як доглядати за смородиною, щоб отримувати гарні врожаї

Смородина — це той кущ, який чи не кожен з нас вирощує у своєму саду, щоб потім насолоджуватись смачними та корисними ягодами. Хоч ці рослини невибагливі, ростуть великі, сильні, але всупереч очікуванням дають щороку лише жменю ягід. До яких тільки методів господарі не вдаються, нічого не виходить. Втім, за словами досвідчених садівників, справа у неправильному садінні.

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«Оскільки перші бруньки на смородині будуть в середині й другій половині травня, можна садити смородину на початку місяця, — розповідає «ФАКТАМ» садівник Вадим Побігай. — Обріжте пагони саджанця так, щоб на коротких залишках пагонів було всього по 2 -3 бруньки. Не обрізані кущі, маючи достатню кількість зеленої маси та бруньок, в перший же рік порадують першим, хоч і невеликий врожаєм.

Саджанці заглибити в ямки під кутом 45 градусів таким чином, щоб коренева шийка опинилася на глибині 7−10 сантиметрів. Це необхідно для того, щоб почали утворюватися додаткові корінці та пагони із заглиблених в ґрунт бруньок. Так формуються потужні кущі смородини з великою кількістю сильних пагонів. Після того легенько присипте землею коріння, добре ущільніть. Тоді полийте кущики — беріть половину відра води на саджанець. Досипте доверху яму землею. Навколо куща зробіть борозну і налийте води. Замульчувати землю під кущем перегноєм, таким чином після поливання не буде кірки.

Під час посадки кущів залишайте не менше 120−150 сантиметрів простору між рослинами та близько 180 сантиметрів вільного простору між рядами. В першій рік слідкуємо за поливом, бо смородина вологолюбна. Полив робити краще рідко, але гарний — 1- 2 відра на кущ залежно від погодних умов і вологості ґрунту.

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Відрізки, які залишаться, нарізаємо по 20 сантиметрів, і можете увіткнути у вологий ґрунт. При постійному поливі вони пустять коріння і до осені сформується саджанець, який можна буде пересадити".

За словами городниці Вікторії Петрук, навесні смородина потребує підживлення, але не можна перестаратися.

«Коли вносять занадто високі дози азоту, кущі утворюють багато зеленого листя та потовщені пагони, а плоди зав’язуються пізно та дозрівають нерівномірно. Смородина, надмірно удобрена азотом, також стає схильною до грибкових захворювань, — каже вона «ФАКТАМ». — Навесні смородині потрібні поживні речовини, я раджу зробити їх з кухонних відходів. Беру шкірки від бульби, вони багаті на калій, магній та аскорбінову кислоту, завдяки яким кущі зав'язують більше плодів. Розкладіть картопляні відходи на паперовому рушнику та залиште у провітрюваному місці на 2−3 дні. Якщо обмаль часу, можете висушити їх в духовці при температурі 120 °C (2−3 години залежно від товщини шкірки). Щільно заповніть літрову банку сухими лушпиннями. Висипте відміряну кількість шкірки у велике відро та залийте його 10 літрами окропу. Перемішайте, накрийте кришкою та залиште на 2−3 дні. Потім процідіть, приберіть замочені залишки. Кожну смородину поливаємо 3 літрами рідини, щоб стимулювати її до плодоношення. Процедуру можна повторити через кілька днів.

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Також допоможуть шкірки 3−4 бананів. Наріжте їх та залийте літром води. Відкладіть на 48 годин. Процідіть і розведіть отриману рідину водою у співвідношенні 1:5. Поливайте смородину один раз на тиждень протягом періоду росту та плодоношення. Це добриво з бананів багате на калій, який сприяє кращому плодоношенню смородини".

Раніше досвідчені городники назвали гарних та поганих сусідів для смородини.

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