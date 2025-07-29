- 19:17 Вже заздрю: ведучий «Холостяка» вперше «засвітив» учасниць нового сезону
- 18:41 По квартирах киян ходять інспектори: що важливо знати
- 18:30 Кабачкова лазанья: без тіста та зайвого жиру
- 18:14 Вмирають утричі частіше, ніж народжуються: стала відома невтішна статистика
- 17:58 З тобою почалося все: популярна співачка зворушливо звернулася до близької людини
- 17:44 На якому каналі безкоштовно дивитися онлайн «Санта-Колома» — «Полісся»: розклад трансляцій та прогноз на єврокубковий матч
- 17:22 Може не побачити світ: фільм Меган Маркл та принца Гаррі досі не має режисера та акторів
- 17:01 Цікавий присмак: хрусткі солоні огірки з тархуном на зиму
- 16:36 «Слуга народу» Безгін, який свідомо голосував за знищення НАБУ і САП, є автором й інших диктаторських законопроєктів
- 16:34 путін і фсб на тлі війни почали репресії проти російської еліти: що відбувається
- 16:22 «Охматдит» отримав нове хірургічне обладнання від Фонду Андрія Матюхи та Good Donations
- 16:09 Чотириразова олімпійська чемпіонка чекає на другу дитину від чемпіона світу
«Охматдит» отримав нове хірургічне обладнання від Фонду Андрія Матюхи та Good Donations
Благодійний фонд Good Donations у співпраці з Фондом Андрія Матюхи закупили та передали Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» сучасне обладнання для ургентної хірургії.
У комплект допомоги увійшли інструменти Ligasure типу Mariland та дисектор Ligasure Exact з нанопокриттям. Обидва — новітні системи електролігування, або «спаювання» біологічних тканин, які дозволяють проводити оперативні втручання з мінімальними крововтратами. Технологію використовують як під час відкритих операцій, так і лапароскопічно.
За словами завідувача відділення ургентної хірургії Романа Жежери, щороку в «Охматдиті» виконують близько 800 операцій, з яких приблизно 70% — складні та надскладні. Нове обладнання дозволить провести щонайменше 70 таких втручань, зменшуючи ризики ускладнень і тривалість операцій. Що особливо важливо при роботі з найменшими пацієнтами лікарні.
«Ми вже не вперше підтримуємо „Охматдит“ та намагаємось якнайшвидше закривати потреби лікарні у сучасному обладнанні. Тут працюють дуже професійні та самовіддані спеціалісти, і разом із Good Donation ми робимо все, щоби у своїй роботі вони могли використовувати кращі інструменти й технології», — зазначив засновник однойменного фонду Андрій Матюха.
Раніше, в лютому 2025 року, Фонд Андрія Матюхи та Good Donations також передали в «Охматдит» ретракторну систему Thompson вартістю понад 2 млн грн, яку вже задіяли у більш як 100 рятівних операцій. Обидві благодійні організації планують продовжувати підтримувати дитячу лікарню й надалі.75
Читайте нас у Facebook
Овнам — «Маг», Левам — «Сила», а Близнюкам — «Колесо Фортуни»: Таро-прогноз та поради карт на 29 липня
В цьому Україна перша у світі: генерал США про те, що неможливо утримати територію лише за допомогою дронів