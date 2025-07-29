Благодійний фонд Good Donations у співпраці з Фондом Андрія Матюхи закупили та передали Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» сучасне обладнання для ургентної хірургії.

ВІДЕО ДНЯ

У комплект допомоги увійшли інструменти Ligasure типу Mariland та дисектор Ligasure Exact з нанопокриттям. Обидва — новітні системи електролігування, або «спаювання» біологічних тканин, які дозволяють проводити оперативні втручання з мінімальними крововтратами. Технологію використовують як під час відкритих операцій, так і лапароскопічно.

«Охматдит» отримав нове хірургічне обладнання від Фонду Андрія Матюхи та Good Donations. Автор фото: Костянтин Голінченко

За словами завідувача відділення ургентної хірургії Романа Жежери, щороку в «Охматдиті» виконують близько 800 операцій, з яких приблизно 70% — складні та надскладні. Нове обладнання дозволить провести щонайменше 70 таких втручань, зменшуючи ризики ускладнень і тривалість операцій. Що особливо важливо при роботі з найменшими пацієнтами лікарні.

РЕКЛАМА

Андрій Матюха. Автор фото: Ганна Дудник

«Ми вже не вперше підтримуємо „Охматдит“ та намагаємось якнайшвидше закривати потреби лікарні у сучасному обладнанні. Тут працюють дуже професійні та самовіддані спеціалісти, і разом із Good Donation ми робимо все, щоби у своїй роботі вони могли використовувати кращі інструменти й технології», — зазначив засновник однойменного фонду Андрій Матюха.

Фонд Андрія Матюхи передав нове хірургічне обладнання «Охматдиту». Автор фото: Костянтин Голінченко

РЕКЛАМА

Раніше, в лютому 2025 року, Фонд Андрія Матюхи та Good Donations також передали в «Охматдит» ретракторну систему Thompson вартістю понад 2 млн грн, яку вже задіяли у більш як 100 рятівних операцій. Обидві благодійні організації планують продовжувати підтримувати дитячу лікарню й надалі.

75

Читайте нас у Facebook