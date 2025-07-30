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Український прапор над Тендрівською косою: розвідники ГУР успішно знищили позицію окупантів у Чорному морі
Після знищення російського винищувача Су-27УБ на аеродромі окупантів в Краснодарському краї українські розвідники знову відзначились. У ніч проти 28 липня воїни Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони України здійснили вражаючу операцію на Тендрівській косі в північній частині Чорного моря. Як повідомили в ГУР, українські спецпризначенці висадилися на острові, ліквідували окупаційну позицію, знищили російські комплекс радіоелектронної боротьби «Зонт», радіолокаційну станцію «Роса» та особовий склад ворога. Операція пройшла без втрат серед наших сил.
Цей успіх демонструє не лише професіоналізм воєнної розвідки, але й ефективну координацію з громадянським суспільством. Як зазначили в українскй розвідці, завдання вдалося реалізувати завдяки новим плавзасобам, переданим у рамках проєкту «Катери для ГУР».
«Нові катери — це можливість діяти несподівано, там, де противник цього не очікує», — зазначають у ГУР.
Раніше Тендрівська коса, стратегічно розташована біля південного узбережжя України, опинилася під контролем російських військ. Її повернення у формі демонстративної висадки із підняттям українського прапора стало не лише тактичною перемогою, а й символом стійкості та відновлення контролю над морським простором. Майже рік тому українські спепризначенці вже атакували ворога на Тендрівській косі. На жаль, тоді свій останній бій прийняв відважний старший матрос Станіслав Марченков, про якого «ФАКТАМ» розповіла мама Героя.175
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