Чемпіона Всесвітньої універсіади з футболу у складі збірної України серйозно поранено на війні з росією (фото)

Колишній футболіст цілої низки українських клубів, чемпіон Всесвітньої універсіади у складі збірної України 41-річний Матвій Бобаль зазнав серйозних поранень на війні з російськими окупантами, повідомляє UA-Football. Раніше на фронті було тяжко поранено першого тренера українського чемпіона світу з боксу Віктора Постола.

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Як з’ясувалося, вихованець закарпатської школи футболу Бобаль потрапив під ворожий артобстріл під час евакуації. З восьми членів евакуаційної команди вижили лише двоє, серед яких і Матвій, який одержав контузію, осколкові поранення рук та ноги.

Бобаля, який був мобілізований у 2024 році та займався на фронті евакуацією поранених, вже прооперували, і загрози його життю немає. Зараз він перебуває на лікуванні у Запоріжжі.

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За роки кар'єри нападник Матвій Бобаль встиг пограти за «Закарпаття», «Таврію», «Кримтеплицю», «ІгроСервіс», «Миколаїв», «Полтаву», а також молдавську «Дачію» і юнацьку збірну країни. У складі сімферопольського «ІгроСервіса» він двічі ставав найкращим бомбардиром першої української ліги в сезонах-2006/2007 (16 м'ячів) та 2007/2008 (23 влучні удари). У футболці студентської збірної України нападник став 2009 року чемпіоном Всесвітньої універсіади.

До речі, батько Матвія Бобаля — Матвій Бобаль-старший — також був професіональним футболістом, виступаючи за «дубль» київського «Динамо», «Карпати», запорізький «Металург» та молодіжну збірну Радянського Союзу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні з росією важко поранено титулованого ексхокеїста збірної України Олександра Матвійчука.

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