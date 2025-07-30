Ажурний фарфор надзвичайно вишуканий та витончений. Він цінується у всьому світі. Виявляється, українські майстри також створювали ажурний посуд на Баранівському фарфоровому заводі — мануфактурі з багатою історією.

ВІДЕО ДНЯ

Перш ніж прочитати статтю, помилуйтесь світлинами ажурних ваз та тарілочок. Тендітна краса цього фарфору зачаровує, чи не так?

В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про роботи, які нікого не залишать байдужими.

«Ажурний орнамент нагадує вишивку на манжетах старовинної святкової сорочки»

— Порцелянові вироби Баранівського фарфорового заводу — це не лише витвори декоративно-прикладного мистецтва, а й поезія у фарфорі, яка відображає естетику традицій та щире прагнення до краси у щоденному житті, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — У кожному предметі відчувається дбайлива рука майстра. Ці речі вражають не лише тонкістю й точністю форм, але й здатністю передати камерну атмосферу затишку, вишуканості й теплого родинного застілля. Ажурне мереживо, флористичні мотиви, делікатне золочення та мальовничі композиції, що іноді стилізовані під вишивку хрестиком, перетворюють побутовий посуд на предмети, гідні музейних експозицій або родинних скарбниць. Ця витончена десертна тарілка діаметром 17 см втілює в собі зразок класичної порцелянової елегантності. Витончена форма, ажурне тиснення по борту та багата кольорова композиція створюють враження камерної розкоші неквапливого чаювання в оточенні найближчих.

РЕКЛАМА

Тарілка. Баранівський фарфоровий завод. 1957–1962 роки

— Краса!

— У центрі квіткова композиція, витримана у вишуканій гамі насиченого бузкового, теплого помаранчевого, лимонного й ніжного рожевого. Кожна квітка промальована з любов’ю до природи: соковите листя, текстурні мазки пелюсток і легка тінь створюють живий ефект флористичного натюрморту. Ажурний орнамент нагадує вишивку на манжетах старовинної святкової сорочки. Ця тарілка, створена у дусі кращих європейських традицій, могла бути частиною вишуканого десертного сервізу для подачі ягід, фруктових страв або тістечок. А ось ще одна тарілка. Кожна з них — як картина.

Тарілка. Баранівський фарфоровий завод. 1957–1962 роки

РЕКЛАМА

«Квіткові композиції на вазах стилізовані під вишивку хрестиком»

— Це десертні тарілки?

— Так. Вони призначались для чаювань із солодким. На такій тарілці можна подати шматочок торта, тістечко чи ягідний десерт.

— Уявляю, як це апетитно!

— До речі, на ажурній тарілочці у минулому столітті часто подавали улюблений десерт європейських гурманів — печені яблука з горіхами та медом. Іноді їх доповнювали ще й родзинками. Подавали яблука зі збитими вершками або морозивом. Також запікали айву та груші. І це теж неймовірні ласощі. Особливо вони були популярні у період різдвяних свят. Щоб сервірувати стіл, не обов’язково мати повний сервіз — навіть кілька таких тарілок на столі створюють симфонію краси. Тарілки з ручним золотом, ажурними вирізами та квітами — це не просто посуд, це візуальний комплімент гостям. Вони говорять про смак господині, її любов до краси та вміння створити настрій.

РЕКЛАМА

— Які ще предмети створювалось, крім тарілок?

— Вази для солодощів на ніжках (фото у заголовку) у вигляді завитків — елементів, що створюють ефект барокової грації. Перфорація на стінках нагадує мереживо, а золочення по краю та в прорізах надає формі розкоші й блиску. Квіткові композиції на вазах стилізовані під вишивку хрестиком: яскраві тюльпани, братки, гвоздики у теплій палітрі жовтого, рожевого, бузкового й оранжевого кольорів. Такі вази могли прикрашати святкові столи або виступати елементами інтер’єру, нагадуючи про цінність краси в щоденному побуті. Вази призначалися для подачі сезонних фруктів: яблук, груш, слив, винограду… Також в них можна подавати цукерки, марципани, горіхи в глазурі або пастилу, ароматне домашнє печиво, тістечка з кремом… Ажурна ваза може бути центральним композиційним об’єктом на святковому столі. Такі речі також дарують на весілля, ювілеї чи новосілля.

Ваза на ніжках. Баранівський фарфоровий завод. Кінець 1940-х – початок 1950-х років

«Позолота на кришці, носику, ручці та ніжці створює ефект дорогоцінного виробу — глечики мають вигляд мініатюрних коштовностей»

— Також дуже гарна ваза для квітів на ажурній ніжці, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. — Ажур підкреслено ручним золоченням, воно проходить по краях прорізів, підкреслює контури та додає виробу вишуканості. Щоб композиція була гармонійною, бажано, щоб квіти були в півтора-два рази вищі за саму вазу. Найкращий вигляд матимуть невеликі букети на 3−7 стебел.

Ваза. Баранівський фарфоровий завод. Початок 1950-х – середина 1950-х

— Така ваза створює відчуття якогось особливого затишку. Одразу уявляється кімната будинку з вікнами, що виходять у сад. У спекотний день у ньому свіжа прохолода…

— Такі речі дійсно викликають чимало асоціацій. У кожної людини вони свої. Хтось згадує щасливе дитинство, хтось мріє про затишний дім у майбутньому. Справжні витвори мистецтва завжди викликають емоції. А ось мініатюрний порцеляновий глечик-куманець висотою десять сантиметрів — витончений зразок сувенірного дизайну Баранівського фарфорового заводу. На центральній частині глечика бачимо стилізований рослинний мотив у вигляді соняшника, у якому пелюстки вирізані наскрізь. Мініатюрний розмір робить такі речі радше елементами для серванта, колекції або декоративного ансамблю, ніж утилітарними посудинами. Позолота на кришці, носику, ручці та ніжці створює ефект дорогоцінного виробу — глечик має вигляд мініатюрної коштовності.

Сувенірний куманець. Баранівський фарфоровий завод. 1957–1962 роки

— Де можна побачити ажурний фарфор українського виробництва?

— Він зберігається у відділі музейних цінностей фарфору Баранівського історико-краєзнавчого народного музею (Музей Баранівського фарфорового заводу) на Житомирщині.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Раніше колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк розповідала «ФАКТАМ» про фарфорові сервізи з орнаментами вишиванки, що вражають красою та вишуканістю.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

Фото у заголовку: Ваза на ніжках. Баранівський фарфоровий завод. 1950-ті роки

107

Читайте нас у Facebook