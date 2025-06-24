Українська вишиванка знаменита на весь світ . Барви та орнаменти на ній зачаровують. Ці візерунки стали джерелом натхнення для вітчизняних митців-фарфористів у декоруванні посуду — зокрема, сервізів. Вишитий одяг та рушники здавна вважались сильним оберегом. Через візерунки вишивальниці намагались закодувати щасливу долю. Отож, і сервіз з «вишивкою» в оселі можна вважати оберегом родини. І якщо така краса дісталась вам у спадок, це справді пощастило. У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про сервізи з «вишивкою» у творчому доробку вітчизняних фарфористів.

«На створення посуду з „вишивкою“ митців надихнули поїздки до Прикарпаття та Закарпаття»

— У чайному сервізі «Борислав-3» Василя Ковальчука та Петра Щербоноса, створеному на Бориславському фарфоровому заводі у 1968 році, візерунки співзвучні вишитим на українських рушниках і сорочках, — розповідає Людмила Карпінська-Романюк. — На створення цієї краси митців надихнули поїздки до Прикарпаття та Закарпаття. Національний орнамент з використанням карпатських мотивів зачаровує елегантною красою і яскравим народним колоритом. Ніжна квіткова гілочка із листям і бутоном стилізована під вишивку. Насичений оранжево-червоний колір орнаменту поєднується з блиском тонкого золотого канту. Білий фон порцеляни дозволяє яскравому орнаменту «дихати», водночас золоті акценти надають комплекту урочистого характеру, притаманного подарунковому й святковому посуду.

ВІДЕО ДНЯ

В. Ковальчук, П. Щербонос. Чайний сервіз «Борислав -3» Бориславський фарфоровий завод. 1968

— Краса!

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— Орнамент, стилізований під вишивку, створює відчуття тканої структури. Він ніби обтікає кожен предмет, рум’яно «оживаючи» під відблисками світла. Чайний сервіз «Борислав-3» — це не просто набір предметів для чаювання, а своєрідний меседж про красу українських традицій. За чаюванням можна, не поспішаючи, милуватись візерунком, розглядати кожну деталь. До речі, карпатський чай з гірських трав особливо смачний та ароматний. У його складі можуть бути меліса, чебрець, звіробій, ромашка… Також додають листя малини. Дуже ароматний чай з шипшиною, чорницею, брусницею, суницею, ожиною… І як же смачно ласувати таким чаєм з такої чашки!

«Орнамент вишуканої вишиванки на білій порцеляні зачаровує»

— Хто ще з українських митців-фарористів створив посуд з «вишивкою»?

— Ось столовий сервіз «Вишиванка», створений Василем Ущаповським та Аллою Хитько у 1971 році на Коростенському фарфоровому заводі. Вражають стримана елегантність форм і тонке декоративне рішення. Орнамент вишуканої вишиванки на білій порцеляні зачаровує. Кожен предмет сервізу як квітка у орнаменті. Особливо гарна супова ваза зі стилізованими трояндами, ромбічними зірками, медальйонами…

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Тонка лінія золота підкреслює вишуканий характер комплекту. Сервіз створює відчуття свіжості у спекотний літній день, коли ви обідаєте з рідними та друзями у саду біля дому. Такий посуд може стати окрасою будь-якого інтер’єру. Зверніть увагу, які вишукані сільничка та перечниця. Кожна деталь продумана до дрібниць.

В. Ущаповський, А. Хитько. Столовий сервіз «Вишиванка». Коростенський фарфоровий завод. 1971.

— Цим сервізом можна милуватись нескінченно…

— А от чайний сервіз «Вишиванка» Віталія Горолюка, Володимира Спиці та Марії Терещук, створений на Тернопільському фарфоровому заводі у 1970 роки. Робота вражає красою багатобарвного орнаменту та живою народною естетикою. Усі предмети прикрашені візерунком, виконаним у двох головних кольорах — насиченому червоно-теракотовому та чорному, з ледь помітними графітовими штрихами. Такий сервіз також може бути окрасою найвишуканішого інтер’єру. Він ніби вбраний у вишиванку — й дарує святковий настрій і відчуття традиції. Пити чай з м’ятою або чебрецем у літній день з такої чашки — справжня насолода. А якщо ще до чаю подати пиріг з вишнями або щойно зварене полуничне або вишневе варення!

В. Горолюк, В. Спиця, М. Терещук. Чайний сервіз «Вишиванка». Тернопільський фарфоровий завод. 1970-ті

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«Таріль Олени Жернової — це не просто предмет побуту, а символ родинної пам’яті»

— Таріль «Бабусин рушничок» Олени Жернової, створена у 2022 році в Одесі, вражає красою, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. - Ніжний серпанок перламутрового фону огортає таріль, немов тиха імла ранкової роси. По обідку — ажурний мереживний візерунок. Внутрішня кайма неначе стилізована під коштовне намисто. У центрі — квіти, як на бабусиних рушниках, які асоціюються із домашнім затишком та родинним теплом. Такі рушники з вишивкою на домотканому полотні зазвичай передавались від покоління до покоління. У цій симфонії мережива барв та візерунків вдало поєднано народну традицію й авторську фантазію. Таріль Олени Жернової — це не просто предмети побуту, а символ родинної пам’яті й оберіг дому, як і сам рушник.

О. Жернова. Таріль "Бабусин рушничок". Одеса. 2022

— Дивовижна робота! Барвиста, як сонячний літній день.

— Це правда. До речі, ця таріль є у складі неймовірного кавового сервізу «Бабусин рушничок». Кожний предмет у комплекті неначе повертає у дитинство — у бабусин дім, де було затишно та пахло свіжою випічкою. Цей сервіз має особливий літній колорит. Візерунки переносять нас у яскравий світ дитинства. У кожного, звичайно, він різний. Проте, мабуть, усі погодяться з тим, що у цю пору і смак ягід та пирогів був особливим, і кожна квітка, яка розквітала в бабусиному саду, була справжньою подією у дитячому Всесвіті. Цей сервіз розповідає про теплі спогади дитинства, про щирі дитячі мрії… Краса надихає та необхідна, як ковток свіжого повітря, у всі часи — і особливо сьогодні.

О. Жернова. Предмети кавового сервізу "Бабусин рушничок". Одеса. 2022

Раніше колекціонерка фарфору Людмила Карпінська-Романюк розповіла про роботи вітчизняних митців-фарфористів, натхненні поетикою свята Івана Купала.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

Фото у заголовку: В. Ковальчук, П. Щербонос. Чайний сервіз «Борислав -3» Бориславський ФЗ. 1968

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