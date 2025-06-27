Ще 3 фури «Павутиння»: Кіноспілка на чолі з Артемом Колюбаєвим передала нову партію антидронових сіток для фронту

Проєкт «Павутиння» продовжує забезпечувати українських захисників антидроновими сітками. На передову доправлено чергову партію — три фури сіток сільськогосподарського призначення. Усе це — для маскування техніки, укріплень, складів, а також для створення бар’єрів від ударних дронів ворога.

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Одним із рушіїв ініціативи став Артем Колюбаєв — голова громадської організації «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» (відомої також як Кіноспілка). Саме завдяки зусиллям волонтерів Кіноспілки та партнерських благодійних фондів, зокрема «Батальйону Волонтер» і «Фундації Течія», чергова хвиля допомоги стала реальністю.

«Ми бачимо, як дрони змінюють характер війни. І якщо армія адаптується технічно, то ми, як волонтери, маємо підлаштовуватися ресурсно. Сітка — це не просто нитки. Це бар’єр між життям і влучанням», — прокоментував Артем Колюбаєв.

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Сітки — хоч і не зброя, але один із найефективніших інструментів захисту на фронті. Їх натягують над позиціями, прикривають техніку та бліндажі, ховають склади боєприпасів. Залежно від матеріалу та щільності, сітка здатна змінити траєкторію ворожого боєприпасу, заплутати FPV-дрон або викликати детонацію на відстані від об’єкта.

Проєкт «Павутиння» стартував понад рік тому з передачі риболовецьких сіток. Але тепер до ініціативи долучаються агропідприємства, які передають відпрацьовані сільськогосподарські сітки — придатні для фронтового використання. Це дозволяє масштабувати допомогу і забезпечувати ще більше підрозділів.

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Робота триває. Військові підрозділи формують запити, а волонтери — закривають їх одразу, щойно з’являється можливість.

Кожна фура — результат злагодженої роботи десятків людей. Кожна сітка — можливість повернутись живим.

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