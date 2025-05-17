Сотні тисяч крихітних безпілотників затьмарюють небо над лінією фронту. Дронів занадто багато, щоб їх могли подолати традиційними засобами протиповітряної оборони гарматного і ракетного базування. Засоби ППО обходяться в мільйони доларів. Боєприпаси, необхідні для того, щоб збити один безпілотник вартістю 500 доларів, можуть коштувати тисячі, пише видання Forbes.

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Тому обидві сторони борються з БПЛА за допомогою дешевих дронів. Цей новий клас безпілотників-перехоплювачів, що з'явився вздовж лінії фронту минулого року, надихнув на створення засобів захисту від атак безпілотників. Саме так: деякі дрони тепер літають з металевою сіткою, що має захистити їх від інших дронів. Днями в мережі з'явилося перше відео з українським «броньованим» безпілотником.

Перші металеві клітки для захисту від безпілотників, які українські спостерігачі охрестили «коуп-клітками», почали з'являтися на російській бронетехніці вже невдовзі після початку вторгнення в лютому 2022 року. Бо крихітні безпілотники, що вибухають при контакті, стали головною загрозою для техніки та військ у постійно розширюваній зоні ураження, що простягається на багато кілометрів від лінії зіткнення.

Клітки для підриву, а також сітки й ланцюги для захисту від безпілотників тепер є стандартним обладнанням наземної техніки всіх типів з обох сторін. Українські війська також розтягнули сітки для вилову безпілотників вздовж найбільш вразливих маршрутів постачання на багато кілометрів.

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Клітки на безпілотниках почали робити лише після того, як торік з'явилися безпілотники-перехоплювачі. Деякі з них стріляють по ворожих дронах з дробовиків. Інші вибухають при контакті зі своїми повітряними цілями. Багато хто просто таранить їх. Однак перехоплювач має певні шанси бути використаним більш ніж один раз.

Це важка робота для операторів перехоплювачів. Дрони маленькі й маневрові, і їх важко виявити. «Дуже, дуже важко прицілитися, побачити ціль», — розповів Девіду Гемблінгу з Forbes канадський оператор безпілотника, який воює на боці України.

Але як тільки перехоплювач наводиться на ворожий безпілотник, рівень знищення досягає 75 відсотків.

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Якщо швидка еволюція «бронежилетів» для наземної воєнної техніки є хоч якимось свідченням, то повітряна «броня» буде вдосконалюватися так само швидко — з кращим приляганням і легшими матеріалами.

Тим часом українські БПЛА дальнього радіусу дії продовжують атакувати російські воєнні об'єкти. Так, днями було уражено арсенал під Сімферополем, партизани повідомили про втрати серед російських військових.

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