Соромно: мережа відреагувала на сексуальні танці популярної акторки

Популярна акторка, зірка серіалу «Одного разу під полтавою» Ганна Саліванчук, яка минулого року розлучилася, а нещодавно здійснила підйом на вершину Говерли, вразила шанувальників.

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Анна разом з двома дітьми відправилась у відпустку на морі і на своїй сторінці у соціальній мережі виклала відео зі спокусливими танцями та пояснила свій стан.

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«Все сама, мій мужчина тільки я, сама поїхала купила продукти і приготувала, сама поприбирала, мам — море солене, мам купи морозива, мам сонце дуже світить, мам холодно», — розповіла про свої почуття на відпочинку акторка.

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Підписники відреагували на запальний танец, хоча така відвертість сподобалася не всім.

«Секс-танці в інших публікаціях :), мать двох дітей, що кажуть в школі??? — задалися питанням. — Соромно».

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«В школі всі пишаються», — відповіла на це Ганна.

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Були й сахвальні відгуки: «Богиня», «Боже, яка гарна жінка! Куди дивляться чоловіки???»

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«Що скажуть у школі? Що ви прекрасна мама! Завжди, де б ви не були, говорите про дітей! Завжди, при будь-якій можливості взяти їх з собою, вони з вами! Готує навіть у відпустці! Продовжуйте жити для себе та дітей, і яка різниця, що і хто скаже?! Розумну, талановиту та сучасну жінку… навряд чи це хвилює», — написала одна з фоловерок.

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Раніше популярна танцівниця — сексі-мама назвала свою слабкість.

Фото зі сторінки Ганни Саліванчук у соцмережах

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