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- 16:03 Підприємець закликав нового міністра оборони скасувати корупційні «закриті рамки» в оборонних закупівлях
Підприємець закликав нового міністра оборони скасувати корупційні «закриті рамки» в оборонних закупівлях
Бізнесмен Олег Мітрохін звернувся до нового міністра оборони Дениса Шмигаля з ідеєю скасувати використання «закритих рамкових угод» у закупівлях речового забезпечення для армії. На його думку, цей механізм, запроваджений постановою Кабміну № 1275, є ідеальним інструментом для корупції та знищення української економіки.
«Ваш перший і, можливо, найважливіший іспит на цій посаді — це битва за прозорість», — заявив Мітрохін, звертаючись до міністра. Він наголосив, що, поки українські солдати ризикують життям на передовій, їхня довіра до держави підривається зсередини через непрозорі схеми.
За словами підприємця, «закриті рамки» створюють «чорну скриньку», де безконтрольно розподіляються мільярди гривень, а учасники ринку позбавлені права оскаржити нечесні рішення. Це, на його переконання, призводить до знищення вітчизняного виробника та створює загрозу національній безпеці, роблячи Україну залежною від імпорту.
«Рішення просте й не потребує місяців нарад: ініціюйте негайне скасування положень про закриті рамкові угоди… Зламайте закриту рамку. Це буде найкращим доказом того, що Ваша мета — не керувати потоками, а будувати міцну оборону для сильної України», — підсумував Олег Мітрохін.
Олег Мітрохін — бізнесмен, власник компанії МІК. Компанія МІК — провідний український виробник спецодягу для різних галузей, зокрема для промисловості, будівництва та сфери безпеки.
Раніше підприємець Олег Мітрохін розповів, як зупинити корупцію в оборонних закупівлях.44
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