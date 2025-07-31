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Рада повернула повноваження НАБУ та САП
У четвер, 31 липня, Верховна Рада України підтримала президентський проєкт закону щодо повернення повноважень антикорупційним органам, які були відібрані у НАБУ та САП після того, як голова держави підписав відповідний закон, ухвалений парламентом 22 липня.
За документ, яким цим інституціям повертається незалежність, та яким передбачається періодична перевірка співробітників на поліграфі, проголосував 331 народний депутат.
За словами нардепа Ярослава Железняка, спікер парламенту Руслан Стефанчук вже цей документ підписав. Наразі він має бути наданий на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Голоси по фракціях розділилися наступним чином:
Нагадаємо, що повернення повноважень НАБУ та САП стало можливим на фоні масових вуличних протестів — перших з часу початку широкомасштабного вторгнення росіян. Також це рішення викликало занепокоєння у європейських колег. Воно могло поставити під сумнів євроінтеграційні прагнення України, адже одна із умов — існування незалежніх антикорупційних органів.
Фото зі сторінки НАБУ у соцмережах79
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