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«єОселя» не рятує: українці рідко беруть іпотеку на житло
Хоча за час існування пільгової державної програми іпотечного кредитування «єОселя» нею скористалися 17 тисяч українських сімей, загалом ситуація з кредитами на купівлю житла в Україні далеко не найкраща. Так, станом на 1 травня 2025 року іпотеку виплачують лише 0,4% домогосподарств або 36 тисяч сімей.
Таку статистику у коментарі «ФАКТАМ» навела Олена Дмитрієва, перша заступниця голови правління банку «Глобус». За її словами, українські банки видали іпотечні кредити на суму понад 35 млрд грн — це всього 3% загального кредитного портфеля банківського сектора, причому їх видають лише 10 банків із 60.
Також експертка підкреслила, що хоча за останній рік іпотечні портфелі банків у грошовому обчисленні зросли на 21%, кількість виданих кредитів майже не змінилася, а за підсумками 2024 року було видано 82% кількості кредитів, виданих у 2021 році.
- Головна тенденція 2025 року — різке скорочення іпотеки на вторинному ринку. Станом на 1 травня цього року, порівняно з аналогічним періодом 2024-го, кількість таких кредитів зменшилася на понад 1600 — тобто на 64%. Водночас поступово зростає частка іпотеки під заставу майнових прав: місяці минулого року, — наголосила Олена Дмитрієва.
Що стосується програми «єОселя», то, за словами експертки, вона залишається головним драйвером розвитку іпотеки в Україні. Частка виданих за нею кредитів перевищує 95% від загальної кількості іпотечних позик. У програмі беруть участь 10 банків: 4 державних та 6 комерційних. При цьому 93% кредитів видається саме державними банками.
Тим часом Мінрозвитку запускає окрему програму пільгової іпотеки для ветеранів та їхніх сімей з очікуваним обсягом 60 млн євро.79
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