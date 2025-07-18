Курс валют: євро може піднести сюрприз

Курс євро в липні підніс українцям чимало сюрпризів, спершу перевищивши 50 гривень, а потім впавши до нинішніх 48,65 грн. І євровалюта залишиться тим, що може принести інтригу на валютному ринку України з 21 по 27 липня.

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Про це «ФАКТАМ» повідомив Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності банку «Глобус». За його словами, з доларом все більш-менш зрозуміло — він і далі триматиметься поблизу позначки в 42 гривні, а ось євро вкотре може приготувати малопрогнозовану «інтригу».

За словами експерта, американська валюта зараз стабільна не просто так: Нацбанк міцно тримає руку на пульсі — режим «керованої гнучкості» дозволяє згладжувати будь-які зміни та тримає ринок подалі від ризиків неконтрольованості. Та й безготівковий та готівковий курси майже зрівнялися, а отже — простору для спекуляцій менше.

Інша справа — євро. Тут все менш передбачувано. Все залежить від вартості євро до долара (тобто світових торгів пари євро/долар). Дональд Трамп знову підігріває дискусії митами, війна на Близькому Сході скоріше перебуває в стані «паузи», ціни на енергоносії стрибають, інфляція в США та Європі дає про себе знати. І ще одна гаряча тема — протистояння між Штатами та країнами БРІКС.

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- Все це впливає на валютну пару євро/долар, а отже, і на вартість євро в Україні. Швидше за все, у нас він триматиметься в коридорі 48,5−49,5 грн. Але будь-яка гучна міжнародна подія — і курс може поводитися динамічніше. На щастя, і долар, і євро — валюти міцні. Вони формують базу глобальної економіки. Тому навіть в умовах сенсаційних змін цим валютам не загрожує обвал, — вважає Тарас Лєсовий.

На думку експерта, коридори валютних змін становитимуть 41,6−42,2 грн за долар і 48−49,5 грн за євро на готівковому ринку.

В цілому ж, на думку банкіра, кінець липня принесе валютний «контраст»: долар спокійно триматиметься «поблизу» 42 грн, а ось євро може здивувати. Все залежить від світових подій — від Трампа до БРІКС. Але серйозних «штормів» на валютному ринку не передбачається.

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Як раніше писали «ФАКТИ», у відносинах між США та ЄС існують 3 сценарії, які безпосередньо вплинуть на курс євровалют.

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