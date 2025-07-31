Малосольні огірки за три години: смачний секрет Пави

Переможець 7-го сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), який запропонував приготувати огірки в кімчі, поділився ще одним рецептом смачних огірків.

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«СЕКРЕТ СМАЧНИХ ОГІРКІВ. можна їсти через 12 годин, або через 3 години як я, просто неможливо втриматись від аромату», — написав він.

Інгредієнти:

- огірки

- вода

- перець чілі

- перець горошком

- часник

- лавровий лист

- гвоздика

- зелень кріп Спосіб приготування: Беремо огурці, обрізаємо їхні кінчики і замочуємо на годину в холодній воді. Потім зливаємо воду в кастрюлю. Додаємо у воду перець чилі, перець горошком, три гвоздички, лавровий лист та чотири зубчики часнику. В кінці кидаємо стовбури кріпу. Також додаємо три ложки солі та столову ложку оцту. Доволимо до кипіння та варимо три хвилини. До огірочків додаємо кріп. Після цього заливаємо огірки гарячим маринадом на три години до повного остигання. Потім ставимо в холодильник. РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати хрусткі малосольні огірки на мінеральній воді.

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