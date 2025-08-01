Воротар збірної України у свій день народження виграв другий трофей у складі «Бенфіки» (фото, відео)

Воротар «Бенфіки» та збірної України Анатолій Трубін, який став у січні героєм фіналу Кубка португальської ліги, завоював другий трофей у складі лісабонського клубу — Суперкубок Португалії.

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У фінальному поєдинку, який завершився у день 24-річчя українця, «Бенфіка» перемогла «Спортинг» — 1:0 (Павлідіс, 50). Трубін, який відіграв весь матч, здійснив три сейви.

«Неможливо вигадати день краще. 100+ матчів за „Бенфіку“. Плюс один трофей, плюс одна перемога та ще день народження (24 роки). Дякую команді та вболівальникам — це ідеальний старт сезону. Попереду ще більше», — написав Анатолій Трубін на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що минулого сезону «Спортинг» обіграв «Бенфіку» у фіналі Кубка Португалії (3:1), а також на два очки випередив її в чемпіонаті країни, оформивши «золотий дубль».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Анатолій Трубін зіграв весілля у Португалії.

Фото ФК «Бенфіка», Instagram

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