41.39 / 41.93 47.59 / 48.37
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Воротар збірної України у свій день народження виграв другий трофей у складі «Бенфіки» (фото, відео)

9:36 1 серпня 2025
Анатолій Трубін

Воротар «Бенфіки» та збірної України Анатолій Трубін, який став у січні героєм фіналу Кубка португальської ліги, завоював другий трофей у складі лісабонського клубу — Суперкубок Португалії.

У фінальному поєдинку, який завершився у день 24-річчя українця, «Бенфіка» перемогла «Спортинг» — 1:0 (Павлідіс, 50). Трубін, який відіграв весь матч, здійснив три сейви.

«Неможливо вигадати день краще. 100+ матчів за „Бенфіку“. Плюс один трофей, плюс одна перемога та ще день народження (24 роки). Дякую команді та вболівальникам — це ідеальний старт сезону. Попереду ще більше», — написав Анатолій Трубін на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що минулого сезону «Спортинг» обіграв «Бенфіку» у фіналі Кубка Португалії (3:1), а також на два очки випередив її в чемпіонаті країни, оформивши «золотий дубль».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Анатолій Трубін зіграв весілля у Португалії.

Фото ФК «Бенфіка», Instagram

РЕКЛАМА

144

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Левам — «Сонце», Скорпіонам — «Колісниця», а Водоліям — «Світ»: Таро-прогноз та поради карт на другий день серпня

Андрій Ісаєнко

«Після прильоту „Шахеда“ в наш дім, ходимо до укриття»: відомий актор Андрій Ісаєнко про випробування під час великої війни

Максим Галкін показав свіжі фото сина Гаррі&nbsp;— фото

Максим Галкін показав свою «ксерокопію» — сина Гаррі

Гороскоп на 1 серпня 2025 року для кожного знаку зодіаку

Ракам піде на користь самотність, а Терезам та Водоліям треба уникати конфліктів: гороскоп на 1 серпня

Наступний матеріал
Новини партнерів