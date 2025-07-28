Китаю не потрібна перемога росії у війні — у нього інша мета, — ЗМІ

Міністр закордонних справ Китаю Ван І нещодавно зізнався Каї Каллас, Верховній представниці Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки, що Китай «не може змиритися з тим, що росія програє війну проти України, оскільки це може дозволити Сполученим Штатам повністю зосередити свою увагу на Китаї».

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Але, по-перше, він дипломат, а всі дипломати схильні висловлювати не зовсім правдиві погляди. Заплутати супротивників і тримати їх у здогадках — це урок, який засвоїли дипломати всіх країн, пише The Hill.

Крім того, Ван І представляє тоталітарну державу з величезним пропагандистським апаратом, який, як і всі подібні утворення, схильний надавати перевагу маніпуляціям, а не правдивим словам.

Так, Китай, безумовно, хоче, щоб США зникли з його обрію, і тому будь-яка відволікаюча увага є гарною. Але Америка не поруч, і вона не бере участі у виснажливій війні. Незважаючи на гучні заяви адміністрації Дональда Трампа, вона ще не вдалася до реальних дій.

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На противагу цьому, росія є набагато більш нагальною проблемою безпеки, а можливо, навіть загрозою, для Китаю. Якщо росія переможе в Україні — як би не визначалася перемога — путін буде сповнений самовпевненості та зарозумілості, оскільки його імперіалістична авантюра виявилася успішною у поверненні рф до великої слави. Країна може бути достатньо безрозсудною, щоб напасти на країну НАТО або спробувати анексувати північний Казахстан, але ні те, ні інше не принесе користі Китаю.

Тріумфуюча росія може почати демонструвати свою силу та кидати виклик своїй клятвою дружбі «без обмежень» з Китаєм. Можливо, умови партнерства можна було б змінити, щоб відобразити новий статус росії? Можливо, Пекін міг би розглянути можливість плати за енергоносії з росії більше? Вічна дружба може не зникнути за одну ніч, але це, безумовно, створить складніші відносини, які можуть випробувати терпіння Китаю.

Якщо росія програє в Україні — як би не визначалася поразка — може виникнути ціла низка дуже дестабілізуючих сценаріїв.

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У повністю переможеній росії може початися внутрішній терор, що дестабілізуватиме Євразію. путіна можуть усунути в результаті перевороту, а його режим може розпастися. Внутрішня боротьба еліт буде неминучою, і громадянська війна може підняти голову. Неетнічні росіяни можуть скористатися хаосом, щоб оголосити незалежність, і російська федерація може зустріти свій безславний кінець. Щоправда, Китай міг би анексувати значні частини російського Далекого Сходу, але ці здобутки були б затьмарені загрозами безпеці, які виходили б від його занепадаючого північного сусіда.

Війна, яка б знекровила росію, є очевидним вибором Китаю. Слабка росія, втягнута у невиграшну війну, була б покарана, але все одно існувала б як васал Пекіна і не мала б іншого вибору, окрім як підкорятися своєму китайському повелителю. Така росія ідеально підходить Китаю.

Важливо, що ослаблена росія також відповідатиме інтересам Америки, Європи та України.

Раніше повідомлялося, що відмова від компромісу щодо України стане колосальною помилкою путіна.

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