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Масло в Україні вже дорожче, ніж в Польщі: українські ціни майже зрівнялися з європейськими
Ціни на продукти в Україні зрівнялися з європейськими. Раніше блогери часто порівнювали вартість харчів у нас і в ЄС, але тепер така «розвага» втрачає свою актуальність. За даними липневого «Інфляційного звіту» Національного банку України, ціни на продовольство в Україні не лише зблизилися з європейськими, а й перевищили показники сусідніх країн, зокрема Румунії, Словаччини та Туреччини.
Причини цього явища, за даними НБУ, — це низка внутрішніх проблем (клімат, війна, витрати на виробництво) та зовнішніх факторів (глобальний попит, пандемія, логістичні збої, подорожчання енергії). З 2020 року продовольча інфляція у світі перевищила загальну (понад 35% проти 25%), що також вплинуло на Україну. Ця ситуація особливо відчутна для українців, адже частка витрат на їжу в їхньому споживчому кошику становить близько 40%.
Динаміка цін на різні продукти неоднорідна. З 2016 року ціни в Україні зросли на 79% (в євро), тоді як у ЄС — на 46%.
• Дешевше: хліб, крупи, овочі, фрукти, прісноводна риба, соняшникова олія. Це зумовлено нижчими витратами на сировину, працю та логістику.
• Дорожче: вершкове масло, свинина та молочні продукти. Висока вартість пов'язана з дорогою собівартістю виробництва та різною державною підтримкою в ЄС.
Зростання цін стримується купівельною спроможністю українців — при підвищенні вартості попит на товар знижується. Водночас зростання цін пришвидшується через слабкий розвиток деяких галузей, як-от тваринництво, та різницю в податку на додану вартість (20% в Україні проти 5% у Польщі). Угода про зону вільної торгівлі з ЄС також сприяє зближенню цін.
Через високі ціни й низьку пропозицію Україна нарощує імпорт. За перше півріччя 2025 року імпорт свинини збільшився в 4,4 раза, молока — в 1,6 раза, овочів — удвічі.
Як писали «ФАКТИ», за рік, з травня 2024 року по травень 2025 року, вершкове масло стало одним з рекордсменів з подорожчання в Україні, а також опосередковано вплинуло на зростання цін на молоко.
Фото: Pixabay189
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