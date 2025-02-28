Люблю їх довіку: Дженніфер Лопес зворушливо привітала своїх близнюків з 17-річчям

Дженніфер Лопес поділилася новою інформацією про своїх дітей, яких вона народила у стосунках з Марком Ентоні: близнюкам днями виповнилося 17 років. Співачка виклала у соцмережі відео з Максом та Емме, пише видання E-noticies.

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У ньому Дженніфер хвалиться тим, наскільки підросли діти і як вона ними пишається. «Сімнадцять. Я люблю їх довіку», — написала вона, додавши збірку відео з не баченими раніше широкою публікою моментами. Джей Ло показала милі сімейні свята та різни заходи, які вона пережила зі своїми дітьми.

Дженніфер Лопес і Марк Ентоні протягом багатьох років були однією з зіркових пар, які найбільше привертали увагу ЗМІ. Їхні стосунки почалися наприкінці 90-х, а одружилися вони у 2004 році. Від цих стосунків народилися близнюки Максиміліан Девід і Емме Марібель.

Діти неодноразово були в центрі уваги. Однак тільки зараз розкрилася найінтимніша та найособистіша сторона близнюків. Через свої соціальні мережі Лопес продемонструвала, що вона дуже активна та любляча мати. Хоча вона в кількох інтерв’ю пояснювала, як важко поєднувати роботу з роллю матері, для неї завжди пріоритетом було приділяти час дітям. Нагадаємо, торік вона скасувала тур, щоб бути з близнюками. І пізніше зізнавалася, що це було одним із найкращих рішень.

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Попри те, що шлюб Ентоні та Лопес розпався у 2011 році, стосунки між ними залишаються дуже теплими. Вони завжди демонстрували єдність і спільно ділили свої батьківські обов’язки. Загальний інтерес полягав у тому, щоб забезпечити Максу та Еммі безпечне місце, повне любові та повної відданості.

І Джей Ло, і Марк користуються приголомшливим успіхом у музиці й наполегливо працюють заради успішної кар'єри. Проте обидва дбають про те, щоб бути присутніми у найважливіші моменти життя близнюків. Тим часом діти починають проявляти себе в різних сферах. Емме, зокрема, виявила великий талант у музиці, що призвело до чуток про можливу кар’єру в індустрії розваг.

Тим часом донька Бена Аффлека раптово припинила контакти із Дженніфер Лопес, з якою раніше була дуже близька.

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