«Спустошена тим, що підвела вас»: Дженніфер Лопес звернулась до шанувальників

Співачка та акторка збереже 2,5 мільйона доларів від свого скасованого туру This Is Me… Live через сімейні проблеми з Беном Аффлеком, повідомили інсайдери News Nation. Такий розвиток подій слідує за зміною політики Live Nation під час пандемії, яка передбачає, що якщо тур скасовується через поганий продаж квитків, артистка все одно отримує 25% від гарантії. Для Дженніфер Лопес це означає значні 2,5 мільйона доларів бонусів з її 10-мільйонного контракту, пише Мarca.

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Однак джерела, близькі до Лопес, розповіли, що вона не поклала до кишені всю суму. Тонкощі скасування туру пов'язані з численними витратами, включаючи зарплати, платежі постачальникам і вихідну допомогу знімальній групі. За словами співрозмовника, «розробити тур нелегко і недешево. Люди вже отримували зарплату, і будь-які гроші зберігаються на депозиті, щоб покрити ці витрати».

31 травня Live Nation офіційно оголосив про скасування туру, назвавши основною причиною необхідність Лопес провести час з сім'єю та близькими друзями. Ця заява мала на меті викликати співчуття у шанувальників, хоча ходили чутки про поганий продаж квитків та її особисті проблеми з Аффлеком, що вплинули на це рішення.

За її власними словами, Лопес відчуває глибокий жаль з приводу скасування. У той же день, коли було зроблено оголошення, вона опублікувала щиру заяву, в якій сказала: «Мені дуже шкода, і я спустошена тим, що підвела вас. Будь ласка, знайте, що я б не зробила цього, якби не відчувала, що це було абсолютно необхідно».

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Незважаючи на цю невдачу, Лопес запевнила своїх шанувальників і команду, що скасування туру — це не кінець. Кошти, що залишилися, залишаться на депозиті до наступного туру, гарантуючи, що всі, хто брав участь у цьому турі, будуть найняті на роботу для майбутніх починань. Це зобов'язання демонструє відданість Лопес своїй команді та шанувальникам.

Раніше повідомлялося про те, що Лопес і Аффлек нещасливі, але не хочуть розлучатися.

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