«Дружба» Дженніфер Лопес і Бена Аффлека після розлучення: ще нічого не втрачено
Бен Аффлек нещодавно підкреслив свою повагу до Дженніфер Лопес після того, як порушив мовчання після суперечливого розлучення пари. Попри розставання, його захоплення співачкою залишається непохитним.
«Сподіваюся, я чітко висловив, що це дійсно та, кого я дуже поважаю, — сказав він GQ. - У мене немає нічого, крім поваги».
Тепер джерело розповіло журналістам, що пара все ще підтримує один одного і дружить після розлучення.
«Вона і Бен постійно спілкуються і продовжують підтримувати починання один одного, — розповіло джерело виданню Hola. - Джей Ло захоплюється Беном за те, що він так чесно висловився в статті».
Інсайдер сказав, що Дженніфер по-іншому дивиться на те, що сталося під час шлюбних конфліктів. «Джей Ло має інший погляд на те, чим все закінчилося, — додало джерело. — Частина її досі вважає, що Бен недостатньо старався, щоб все вдалося. Неможливо уявити час, коли б вони не розмовляли. Вони люблять одне одного, і це ніколи не зникне».
Нагадаємо, Лопес купила новий особняк неподалік від дому Бена. А нещодавно зірку помітили на прем’єрі з 17-річним супутником.
Фото: GettyImages55
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