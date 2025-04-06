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«Дружба» Дженніфер Лопес і Бена Аффлека після розлучення: ще нічого не втрачено

21:30 6 квітня 2025
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Бен Аффлек нещодавно підкреслив свою повагу до Дженніфер Лопес після того, як порушив мовчання після суперечливого розлучення пари. Попри розставання, його захоплення співачкою залишається непохитним.

«Сподіваюся, я чітко висловив, що це дійсно та, кого я дуже поважаю, — сказав він GQ. - У мене немає нічого, крім поваги».

Тепер джерело розповіло журналістам, що пара все ще підтримує один одного і дружить після розлучення.

«Вона і Бен постійно спілкуються і продовжують підтримувати починання один одного, — розповіло джерело виданню Hola. - Джей Ло захоплюється Беном за те, що він так чесно висловився в статті».

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Інсайдер сказав, що Дженніфер по-іншому дивиться на те, що сталося під час шлюбних конфліктів. «Джей Ло має інший погляд на те, чим все закінчилося, — додало джерело. — Частина її досі вважає, що Бен недостатньо старався, щоб все вдалося. Неможливо уявити час, коли б вони не розмовляли. Вони люблять одне одного, і це ніколи не зникне».

Нагадаємо, Лопес купила новий особняк неподалік від дому Бена. А нещодавно зірку помітили на прем’єрі з 17-річним супутником.

Фото: GettyImages

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