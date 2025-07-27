Дженніфер Лопес шокувала шанувальників «непристойним» виступом на концерті

Дженніфер Лопес, яка вразила шанувальників ідеальною фігурою та неймовірним пресом, здивувала публіку й під час свого виступу на фестивалі Cook Music Fest на Тенерифе. Концерт відбувся в рамках її туру Up All Night — першого за шість років. 55-річна артистка привернула увагу своєю сміливою сценічною хореографією, яка включала серію сексуально підозрілих поз. Деякі шанувальники назвали виступ «непристойним», пише видання Tribune.

ВІДЕО ДНЯ

Лопеc, яка на початку цього року остаточно оформила розлучення з актором і режисером Беном Аффлеком, здавалося, не була стурбована нещодавніми особистими проблемами, коли виконувала енергійний сет. Під час свого виступу її бачили верхи на танцівниці, яка неоднозначно взаємодіяла з двома іншими, співала на карачках, а в якийсь момент сиділа на плечах виконавця в провокаційній позі.

Хоча деякі глядачі висловлювали стурбованість щодо відвертого характеру шоу, припускаючи, що воно недоречне для матері двох дітей, інші захищали свободу зірки виражати себе творчо. Порівняння проводилися з попспівачкою Сабріною Карпентер, яка також зіткнулася з критикою за ризиковані виступи.

Окрім хореографії, Лопес дебютувала з новою піснею під час шоу, яку багато шанувальників інтерпретували як роздуми про її стосунки з Аффлеком. Представляючи трек, Лопес розповіла, що натхненням для нього стала безсонна ніч. Текст пісні, який містив рядки «Кохання, якого я хочу, кохання, яке мені потрібно, воно починається в мені» та «Дякую за шрами, які ти залишив на моєму серці», вказув на тему розбитого серця, зростання та стійкості.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Дженніфер Лопес прямо під час концерту отримала пропозицію руки та серця.

РЕКЛАМА

585

Читайте нас у Facebook