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Тест для гурманів від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської
Бути гурманом — означає добре розбиратися в їжі та вміти насолоджуватися нею. Справжні гурмани завжди стежать за новинками в гастрономії і точно знають, яким має бути смак тієї чи іншої страви. Вони знають, що таке якість їжі і завжди готові до відкриття для себе нових смаків.
Тест для гурманів
1. Як називається італійський десерт з вершків, цукру, желатину та ванілі?
- А. Крем-брюле
- Б. Мільфей
- В. Пана-кота
2. Анчоус — це:
- А. Морська риба
- Б. Вид оливок
- В. Вид каперсів
3. Сорбет відрізняється від морозива:
- А. Відсутністю молочних продуктів у складі
- Б. Подачею в ресторані
- В. Наявністю халви у складі
4. Зараз на піку популярності морозиво з:
- А. Дубайським шоколадом
- Б. Шафраном
- В. Лавандою та сливою
5. Який інгредієнт нерідко додають до борщу в ресторанах?
- А. Копчену грушу
- Б. Копчену ковбасу
- В. Копчений сир
6. Який мед дуже популярний у Провансі?
- А. Каштановий
- Б. Лавандовий
- В. Липовий
7. Який сезонний фреш подають у ресторанах?
- А. Із нектарина
- Б. Із аличі
- В. Кавуновий
Правильні відповіді
- 1 — В, 2 — А, 3 — А, 4 — А, 5 — А, 6 — Б, 7 — В.
Якщо ви помилилися не більше одного разу, ви — справжній гурман. Якщо у вас не більше двох неправильних відповідей, ви в тренді, а читання розділу СТИЛЬ ЖИТТЯ у «ФАКТАХ» додасть вам ще чимало знань у цій сфері. Якщо ви зробили більше помилок, сам факт, що ви цікавитеся гастрономією, говорить про те, що ви на правильному шляху до відкриття нових смаків.
Пропонуємо відкрити для себе нові поєднання смаків, які зроблять, наприклад, кукурудзу набагато смачнішою та цікавішою.
Фото з альбому Ольги Сметанської115
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