Полуничний суп: простий та ефектний десерт для гурманів

У сезон полуниці багато господинь люблять готувати страви з цієї ягоди. Відомий кулінарний ресурс «Шуба» поділився рецептом охолодженого полуничного супу. На смак це дещо середнє між ягідним смузі та розтопленим полуничним морозивом, але без великого вмісту цукру. Це чудова закуска або десерт для літніх вечірок.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти (2 порції):

Полуниця — 350 г

Грецький йогурт — 200 г

Вино Riesling — 100 мл

Цукор — 50 г

Спосіб приготування:

РЕКЛАМА

Полуницю помийте й обсушіть, видаліть плодоніжки. Наріжте на середні шматочки. Покладіть полуницю в блендер або кухонний комбайн. Додайте грецький йогурт, цукор і рислінг. Збийте до однорідності, потім накрийте й охолодіть полуничний суп протягом двох годин перед подачею. Киньте в тарілки з супом-пюре трохи свіжих нарізаних ягід.

Для ідеального полуничного супу ретельно мийте та перебирайте ягоди, адже одна неякісна може зіпсувати всю страву. Регулюйте кількість цукру залежно від солодкості полуниці. Використовуйте свіжі ягоди, оскільки заморожені можуть змінити консистенцію на смузі (якщо все ж використовуєте заморожені, попередньо розморозьте їх).

Також будьте креативними з гарнірами:

• Для закуски додайте оливкову олію, свіжомелений перець, м'яту або базилік.

• Для десерту використовуйте лимонну/апельсинову цедру, подрібнений імбир, мелену корицю, кульку ванільного морозива або збиті вершки.

РЕКЛАМА

Частину полуниці можна замінити іншими ягодами, ананасом або манго.

Щоб приготувати безлактозний суп, не додавайте рислінг, а грецький йогурт замініть кокосовими вершками та мигдалевим молоком (або кокосовим йогуртом і кокосовими вершками).

Готовий полуничний суп зберігається в холодильнику до 3−5 днів у закритому контейнері.