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Гастрономічний тренд, який допоможе зберегти здоров'я: не варто його недооцінювати
Серед гастрономічних трендів, які вам допоможуть зберегти здоров'я, — сезонність і локальність овочів, фруктів та ягід. Немає сенсу купувати екзотику, коли на ринку є свіжі персики, сливи, виноград… Адже треба розуміти, що постачання ягід та фруктів з далекої країни передбачає певну їхню обробку, інакше вони швидко зіпсуються.
І ще один тренд — купувати фрукти та овочі в їхньому первісному вигляді. Звичайно, диня чи кавун, порізані на часточки, мають у магазині привабливий вигляд, але треба розуміти, що, скоріше, їх порізали не просто так. Є ймовірність, що фрукт почав псуватись, і таким чином його вирішили «врятувати». Точніше, вирішили уникнути фінансових втрат.
Не лінуйтеся чистити та нарізати фрукти самостійно. Купуючи цілу диню, ви бачите її стан. Важливо, щоб овочі та фрукти не були підгнилими.
Здається, це очевидні речі. Але, на жаль, не всі над цим замислюються. А дарма. Свіжі овочі та фрукти — основа здоров'я. І про це не варто забувати.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як, згідно з етикетом, їсти хліб у ресторані.
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Фото з альбому Ольги Сметанської104
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