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Стиль життя

Гастрономічний тренд, який допоможе зберегти здоров'я: не варто його недооцінювати

22:29 24 липня 2025
Порізані диня та ананас. Фото Ольги Сметанської

Серед гастрономічних трендів, які вам допоможуть зберегти здоров'я, — сезонність і локальність овочів, фруктів та ягід. Немає сенсу купувати екзотику, коли на ринку є свіжі персики, сливи, виноград… Адже треба розуміти, що постачання ягід та фруктів з далекої країни передбачає певну їхню обробку, інакше вони швидко зіпсуються.

І ще один тренд — купувати фрукти та овочі в їхньому первісному вигляді. Звичайно, диня чи кавун, порізані на часточки, мають у магазині привабливий вигляд, але треба розуміти, що, скоріше, їх порізали не просто так. Є ймовірність, що фрукт почав псуватись, і таким чином його вирішили «врятувати». Точніше, вирішили уникнути фінансових втрат.

Не лінуйтеся чистити та нарізати фрукти самостійно. Купуючи цілу диню, ви бачите її стан. Важливо, щоб овочі та фрукти не були підгнилими.

Здається, це очевидні речі. Але, на жаль, не всі над цим замислюються. А дарма. Свіжі овочі та фрукти — основа здоров'я. І про це не варто забувати.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як, згідно з етикетом, їсти хліб у ресторані.

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Читайте також: Тест «Ресторанний етикет» від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської

Фото з альбому Ольги Сметанської

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