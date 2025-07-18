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Кухонні рушники будуть як нові: блогерка Марина порадила три працюючих лайфхаки для прання
Блогерка Марина Жукова, яка поділилася рецептом «чудо-розчину» для миття унітаза, розповіла, як відіпрати кухонні рушники до стану нових.
За словами Марини, існує три лайхфаки, які працюють на всі 100%.
«Скільки рушників ви вже подумки поховали — „не відпирається“, „вже не те“, „нехай буде для брудних робіт“?» — запитує блогерка.
Вона наполягає на тому, що будь-які плями можна видалити, адже проблема не в плямах, а у підході.
«Ми намагаємося кип'ятити та відбілювати, але не даємо тканини шанс ожити по-справжньому», — вважає Марина.
За її словами допоможуть перекис водню та сода. Потрібно по 2 ст. л. кожного засобу на таз гарячої води. Замочити рушники та залишити на деякий час. Після цього жир та застарілі плями швидко зникнуть.
Другий лайфхак — молочна кислота — 1 флакон на 3 л води. Забирає запахи, не псує колір, пом'якшує тканину.
Третій спосіб — аміак + рідке мило. Одну краплю аміаку та краплю мила помістити у гарячу воду, залишити рушники на 2 години. Після цього тканина буде як нова.
А для «убитих» рушників Марина запропонувала свій рецепт «супер-замочування»:
- 1 таблетка білизни,
- 1 таблетка для посудомийки (розрізати навпіл),
- 1 брусок господарського мила (натерти у воду).
Залити окропом, замочити до остигання, а потім випрати в машинці.
«Результат — рушники як після хімчистки. Без запаху, без сірості, з нормальним кольором», — стверджує блогерка.
Нагадаємо, Марина Жукова порадила, як прати речі у пакеті під час подорожі чи походу. А також, як краще зберігати крупи.230
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