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Будинок — не «рай» для комах: як позбутися мошок, комарів та мух за 7 простих кроків
Експертка Марина Жукова продовжує ділитися рецептами народних засобів, які можуть захистити від настирливих комах у квартирі чи будинку.
За словами Марини, камфорний спирт допоможе проти мошок. Потрібно протерти рами та ліжка теплим камфорним спиртом. Після цього мошки зникають.
Камфору можна замінити нашатирним спиртом. Ефект той самий, тільки запах різкіший.
Можна підпалити сухий лавровий лист. Після лаврового диму на дачі або пікніку мошки розійдуться за кілька хвилин.
Підійде для боротьби з комахами й цибулева пастка з гвоздикою. Декілька гвоздичок вставити в половинку цибулини — про комарів можна забути, стверджує Жукова.
Лосьйоном з гвоздики та часнику потрібно обробляти зап'ястя, щоб не було укусів. Потрібно настояти жменю гвоздики та пару зубчиків часнику у 200 мл горілки.
Домашній крем-репелент, що складається з суміші дитячого крему, настоянки валеріанки та ваніліну теж допоможе у боротьбі з комарами та мошками.
У пастку з яблучним оцтом та краплею миючого засобу мошки самі прилетять.
За словами Марини, браслети від комарів, які продають у магазинах, допомагають, але не рятують. Краще підстрахуватися фумігатором.
Також Марина Жукова розповіла, як позбавитися мошок на кухні без краплі «хімії». І порадила три працюючих лайфхаки для прання.136
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