Будинок — не «рай» для комах: як позбутися мошок, комарів та мух за 7 простих кроків

Експертка Марина Жукова продовжує ділитися рецептами народних засобів, які можуть захистити від настирливих комах у квартирі чи будинку.

За словами Марини, камфорний спирт допоможе проти мошок. Потрібно протерти рами та ліжка теплим камфорним спиртом. Після цього мошки зникають.

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Камфору можна замінити нашатирним спиртом. Ефект той самий, тільки запах різкіший.

Можна підпалити сухий лавровий лист. Після лаврового диму на дачі або пікніку мошки розійдуться за кілька хвилин.

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Підійде для боротьби з комахами й цибулева пастка з гвоздикою. Декілька гвоздичок вставити в половинку цибулини — про комарів можна забути, стверджує Жукова.

Лосьйоном з гвоздики та часнику потрібно обробляти зап'ястя, щоб не було укусів. Потрібно настояти жменю гвоздики та пару зубчиків часнику у 200 мл горілки.

Домашній крем-репелент, що складається з суміші дитячого крему, настоянки валеріанки та ваніліну теж допоможе у боротьбі з комарами та мошками.

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У пастку з яблучним оцтом та краплею миючого засобу мошки самі прилетять.

За словами Марини, браслети від комарів, які продають у магазинах, допомагають, але не рятують. Краще підстрахуватися фумігатором.

Також Марина Жукова розповіла, як позбавитися мошок на кухні без краплі «хімії». І порадила три працюючих лайфхаки для прання.

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