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Левам — «Сонце», Скорпіонам — «Колісниця», а Водоліям — «Світ»: Таро-прогноз та поради карт на другий день серпня
Астрологи стверджують, що серпень в цілому буде сприятливим для представників чотирьох знаків зодіаку.
А чого варто чекати від другого дня місяця всім людям, розповідає розклад за картами Таро.
Овен — «Вежа»
На Овнів може чекати конфлікт, розрив, втрата, або ж звільнення від ілюзій. Попри тривогу та невпевненість, саме такий хід подій вам потрібен. Для вас відкриється шлях до нових можливостей.
Порада карт — Не тримайтеся за те, що вже не працює, відпустіть його, і відчуєте полегшення.
Телець — «Король Пентаклів»
До Тельців люди будуть йти за порадою, підтримкою чи прикладом. День сприятливий для фінансових операцій, інвестицій, покупок, переговорів. Ви відчуватимете впевненість у своїх силах та правильності своїх рішень. Порада карт — День буде продуктивним лише тоді, коли ви проявите твердість та спокій.
Близнюки — «Верховна Жриця»
Близнюкам варто відмовитися від метушні та зовнішнього тиску. Не варто ділитися своїми думками з будь-ким. День може бути пов'язаний із таємницею чи скритими знаннями. Довіртеся внутрішньому голосу і не поспішайте.
Порада карт — Навчиться чути не лише слова, але й тишу.
Рак — «Справедливість»
Ракам потрібно шукати баланс. Карти закликають до об'єктивності та відповідальності. Будьте особливо уважні до юридичних питань, зобов'язань, обіцянок. Можливо, вам доведеться відповісти за свої слова чи вчинки.
Порада карт — День вимагає від вас внутрішньої зрілості та чесності із самим собою.
Лев — «Сонце»
Леви відчують підтримку світу, відкритість оточення, ясність думок. День сприятливий для зустрічей, зізнань, творчості та відпочинку на природі. Все, що ви робите з любов'ю та щирістю, буде приносить радість.
Порада карт — Ваше тепло здатне зігріти не лише вас, а й інших — ділитеся ним без страху.
Діва — «Відлюдник»
Дівам краще побути на самоті, щоб почути себе та переосмислити те, що відбувається. Книги та духовні практики допоможуть знайти відповіді. Не варто боятися самотності — в ній може ховатися ваша сила.
Порада карт — Будьте уважними до своїх думок — вони приведуть вас до потрібних рішень
Терези — «Закохані»
Терези на порозі вибору. Це може бути як вибір між двома людьми, так і рішення щодо важливої сфери життя. Можливо, ви опинитеся перед моральною дилемою або відчуєте тиск ззовні. Не дозволяйте страху збити вас зі шляху.
Порада карт — Роблячи вибір, поставтеся до цього з повагою та відкритим серцем.
Скорпіон — «Колісниця»
Скорпіони одержать потужний імпульс до руху вперед. Якщо ви давно відкладали старт, завтра настане час діяти. Головне — не втрачати контроль та не піддаватися емоціям.
Порада карт — Не бійтеся ризикувати — ви керуєте своєю долею, і енергія дня повністю на вашому боці.
Стрілець — «Колесо Фортуни»
Стрільцям доля може зробити як подарунок, так і випробування. Важливо бути гнучкими та відкритими новим можливостям. День не підходить для жорстких планів.
Порада карт — Не варто панікувати, якщо щось піде не за сценарієм — просто довіртеся процесу.
Козоріг — «Імператор»
Козороги можуть опинитися в ролі людини, яка має приймати рішення та тримати структуру цільною. Це може бути пов'язано з роботою, сім'єю, організацією важливих справ. Ваша сила в суботу — у чіткості та вмінні відокремлювати головне від другорядного.
Порада карт — Не намагайтеся все тримати під контролем, залиште простір для живої енергії.
Водолій — «Світ»
Водоліям варто підбити підсумки, закрити цикл, відчути внутрішню цілісність. Важливо відсвяткувати перемоги та налаштуватися на новий етап. Можливо, ви завершите проєкт, отримаєте результат і зможете звільнитесь від чогось.
Порада карт — Завтра у вас буде один з найкращих днів місяця для того, щоб відчути: все на своїх місцях, а ви — у потоці життя.
Риби — «Туз Кубків»
Для Риб субота стане емоційно насиченим днем, який надихає. Вам є чим ділитися. Важливо не закриватися, а виявляти свої емоції — це створює чарівні можливості.
Порада карт — Будьте готові надихатися, робити відкриття, і день подарує вам справжню радість.
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Левам — «Сонце», Скорпіонам — «Колісниця», а Водоліям — «Світ»: Таро-прогноз та поради карт на другий день серпня
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