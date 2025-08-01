Астрологи стверджують, що серпень в цілому буде сприятливим для представників чотирьох знаків зодіаку.



А чого варто чекати від другого дня місяця всім людям, розповідає розклад за картами Таро.



Овен — «Вежа»

На Овнів може чекати конфлікт, розрив, втрата, або ж звільнення від ілюзій. Попри тривогу та невпевненість, саме такий хід подій вам потрібен. Для вас відкриється шлях до нових можливостей.

Порада карт — Не тримайтеся за те, що вже не працює, відпустіть його, і відчуєте полегшення.

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Телець — «Король Пентаклів»

До Тельців люди будуть йти за порадою, підтримкою чи прикладом. День сприятливий для фінансових операцій, інвестицій, покупок, переговорів. Ви відчуватимете впевненість у своїх силах та правильності своїх рішень. Порада карт — День буде продуктивним лише тоді, коли ви проявите твердість та спокій.

Близнюки — «Верховна Жриця»

Близнюкам варто відмовитися від метушні та зовнішнього тиску. Не варто ділитися своїми думками з будь-ким. День може бути пов'язаний із таємницею чи скритими знаннями. Довіртеся внутрішньому голосу і не поспішайте.

Порада карт — Навчиться чути не лише слова, але й тишу.

Рак — «Справедливість»

Ракам потрібно шукати баланс. Карти закликають до об'єктивності та відповідальності. Будьте особливо уважні до юридичних питань, зобов'язань, обіцянок. Можливо, вам доведеться відповісти за свої слова чи вчинки.

Порада карт — День вимагає від вас внутрішньої зрілості та чесності із самим собою.

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Лев — «Сонце»

Леви відчують підтримку світу, відкритість оточення, ясність думок. День сприятливий для зустрічей, зізнань, творчості та відпочинку на природі. Все, що ви робите з любов'ю та щирістю, буде приносить радість.

Порада карт — Ваше тепло здатне зігріти не лише вас, а й інших — ділитеся ним без страху.

Діва — «Відлюдник»

Дівам краще побути на самоті, щоб почути себе та переосмислити те, що відбувається. Книги та духовні практики допоможуть знайти відповіді. Не варто боятися самотності — в ній може ховатися ваша сила.

Порада карт — Будьте уважними до своїх думок — вони приведуть вас до потрібних рішень

Терези — «Закохані»

Терези на порозі вибору. Це може бути як вибір між двома людьми, так і рішення щодо важливої сфери життя. Можливо, ви опинитеся перед моральною дилемою або відчуєте тиск ззовні. Не дозволяйте страху збити вас зі шляху.

Порада карт — Роблячи вибір, поставтеся до цього з повагою та відкритим серцем.

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Скорпіон — «Колісниця»

Скорпіони одержать потужний імпульс до руху вперед. Якщо ви давно відкладали старт, завтра настане час діяти. Головне — не втрачати контроль та не піддаватися емоціям.

Порада карт — Не бійтеся ризикувати — ви керуєте своєю долею, і енергія дня повністю на вашому боці.

Стрілець — «Колесо Фортуни»

Стрільцям доля може зробити як подарунок, так і випробування. Важливо бути гнучкими та відкритими новим можливостям. День не підходить для жорстких планів.

Порада карт — Не варто панікувати, якщо щось піде не за сценарієм — просто довіртеся процесу.

Козоріг — «Імператор»

Козороги можуть опинитися в ролі людини, яка має приймати рішення та тримати структуру цільною. Це може бути пов'язано з роботою, сім'єю, організацією важливих справ. Ваша сила в суботу — у чіткості та вмінні відокремлювати головне від другорядного.

Порада карт — Не намагайтеся все тримати під контролем, залиште простір для живої енергії.

Водолій — «Світ»

Водоліям варто підбити підсумки, закрити цикл, відчути внутрішню цілісність. Важливо відсвяткувати перемоги та налаштуватися на новий етап. Можливо, ви завершите проєкт, отримаєте результат і зможете звільнитесь від чогось.

Порада карт — Завтра у вас буде один з найкращих днів місяця для того, щоб відчути: все на своїх місцях, а ви — у потоці життя.

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Риби — «Туз Кубків»

Для Риб субота стане емоційно насиченим днем, який надихає. Вам є чим ділитися. Важливо не закриватися, а виявляти свої емоції — це створює чарівні можливості.

Порада карт — Будьте готові надихатися, робити відкриття, і день подарує вам справжню радість.

Гороскоп на серпень 2025 року для всіх знаків зодіаку від відомої астрологині Людмили Булгаковою читайте на сайті «ФАКТІВ».

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