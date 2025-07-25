Скільки російська армія втратила військових у боях на Курщині: Сирський оприлюднив дані

москва втратила 80 000 убитих або поранених солдатів під час українського наступу в Курській області росії. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Washington Post.

ВІДЕО ДНЯ

Сирський не надав подробиць про втрати українців у Курській області, але каже, що втрати росіян значно вищі.

Україна розпочала безпрецедентний наступ на російському кордоні у серпні 2024 року, заскочивши росію зненацька та захопивши 1300 квадратних кілометрів за перші кілька місяців. Операція, яку очолював Сирський, мала на меті відвернути російські війська від лінії фронту на сході України та зірвати ймовірні плани росії вторгнутися в Сумську область.

За підтримки близько 20 тисяч північнокорейських військовослужбовців росія розпочала контрнаступ цієї весни, витіснивши Україну з більшої частини російської території.

РЕКЛАМА

Наприкінці червня Сирський заявляв, що українські воїни контролюють близько 90 квадратних кілометрів у Глушковському районі на Курщині, назвавши це «упереджувальними діями у відповідь на можливий наступ противника».

Він додав, що цьому районі бойові дії ведуть приблизно 10 тисяч окупантів.

Раніше повідомлялося, що окупанти планують відкрити новий фронт.

РЕКЛАМА

200

Читайте нас у Facebook