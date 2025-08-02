Український актор з бази «Миротворця» помер у злиднях у Москві

У липні помер російський кінорежисер українського походження Юрій Кара. А у п'ятницю, 1 серпня, у Москві знайшли мертвим актора Максима Глотова, який також родом з України.



За інформацією росЗМІ, тіло 60-річного актора знайшли у квартирі на вулиці Вучетича.

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«Артист кілька днів не виходив на зв'язок із рідними та близькими, які забили на сполох», — пише SHOT.

Ймовірною причиною смерті став серцевий напад або відрив тромбу.

Глотов зіграв більш ніж у 120 фільмах та серіалах. Актор останніми роками активно підтримував політику путіна та гастролював у тимчасово окупованому Криму. В Україні його внесли до бази «Миротворець».

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За даними SHOT, Глотов кілька місяців не спілкувався з рідними, які й зараз мешкають в Одесі. Останнім часом він працював водієм.

Раніше він був нібито прописаний у престижному районі Москви, але потім купив собі кімнату на вулиці Вучетича.

Тим часом стало відомо, що колишній український актор Данило Черкас, який здобув популярність завдяки серіалу «Школа», зараз знімається у кіно країни-агресора.

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Він зіграв головну роль у російському фільмі, прем'єра якого запланована на 2026 рік, передає stars.comments.

Раніше Черкас публічно засуджував злочини російських військових. Розповідав про знищений будинок у Гостомелі, де жила його родина.

Данило Черкас родом із Сєвєродонецька. У 2016 році переїхав до Києва, де активно знімався у серіалах та отримав популярність у TikTok та Instagram.

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Нагадаємо, у червні в Москві померла ще одна шанувальниця путіна актриса Валентина Тализіна. Їй було 90 років.

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