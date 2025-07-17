Помер режисер фільму «Завтра була війна» Юрій Кара

14 липня у москві помер 92-річний кінорежисер Олександр Мітта. А сьогодні стало відомо про смерть ще одного російського кінорежисера українського походження Юрія Кари.

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За даними росЗМІ, Кара помер 16 липня в Ялті на 71 році життя. У режисера був інфаркт.

Юрій Кара прославився фільмами «Майстер і Маргарита», «Завтра була війна», «Злодії в законі», «Бенкети Валтасара, або Ніч зі Сталіним».

Кара народився 12 листопада 1954 у місті Сталіно (Донецьк). Після закінчення фізико-математичної школи № 17 в Донецьку вступив до Московського інституту сталі і сплавів. У 1978 закінчив МІСіС за фахом «фізика металів». Під час навчання був керівником інститутського вокально-інструментального ансамблю.

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У 1982 році вступив до ВДІКу (майстерня С. Герасимова і Т. Макарової), який закінчив у 1987 р. Успіх принесла йому дипломна робота — фільм-драма «Завтра була війна».

Юрій Кара відомий також тим, що у березні 2014 року підписав листа на підтримку політики президента рф путіна щодо анексії Криму. У 2022 році підписав лист з підтримкою вторгнення росії в Україну.

Нагадаємо, у червні у Москві померла ще одна прихильниця путіна актриса Валентина Тализіна. Їй було 90 років.

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