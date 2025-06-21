У віці 90 років померла відома радянська актриса-путіністка

У Москві померла відома радянська та російська актриса Валентина Тализіна. Їй було 90 років.

Про смерть народної артистки-путіністки повідомили у театрі Моссовєта, повідомляє «Медуза».

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Тализіна відома за фільмами «Іронія долі», «Афоня», «Велика перерва».

Валентина Тализіна народилася 22 січня 1935 в Омську. Закінчила економічний факультет Омського сільськогосподарського інституту. Пізніше навчалася у Державному інституті театрального мистецтва імені О. В. Луначарського у Москві.

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Почала працювати у Державному академічному театрі імені Моссовєта.

У 1963 році Валентина Тализіна дебютувала в кіно — вона виконала роль слідчої-практикантки Інни у фільмі «Людина, яка сумнівається».

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Тализіна відома своєю підтримкою політики президента путіна. Вона не завжди коректно висловлювалася про своїх колег по цеху, особливо про тих, хто підтримує Україну.

Так, Лію Ахеджакову, яка підтримує Україну в кривавій війні, назвала не артисткою, а типажем: «Вона не актриса. Вона типаж. Маленький собачка — до старості щеня».

Дісталося від Тализіної й Пугачовій, яка активно підтримує свого чоловіка Максима Галкіна, який засудив війну в нашій країні і висловився проти кривавої політики путіна.

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Путіністка назвала Примадонну «ніким» і натякала не її «неросійське» походження.

Усіх, хто підтримав Україну під час повномасштабного вторгнення росії, Тализіна назвала «безсовісними».

Нагадаємо, у травні пішла з життя актриса Ніна Гребешкова, дружина режисера Леоніда Гайдая. Вона померла на 95-му році життя.

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