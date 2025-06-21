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У віці 90 років померла відома радянська актриса-путіністка
У Москві померла відома радянська та російська актриса Валентина Тализіна. Їй було 90 років.
Про смерть народної артистки-путіністки повідомили у театрі Моссовєта, повідомляє «Медуза».
Тализіна відома за фільмами «Іронія долі», «Афоня», «Велика перерва».
Валентина Тализіна народилася 22 січня 1935 в Омську. Закінчила економічний факультет Омського сільськогосподарського інституту. Пізніше навчалася у Державному інституті театрального мистецтва імені О. В. Луначарського у Москві.
Почала працювати у Державному академічному театрі імені Моссовєта.
У 1963 році Валентина Тализіна дебютувала в кіно — вона виконала роль слідчої-практикантки Інни у фільмі «Людина, яка сумнівається».
Тализіна відома своєю підтримкою політики президента путіна. Вона не завжди коректно висловлювалася про своїх колег по цеху, особливо про тих, хто підтримує Україну.
Так, Лію Ахеджакову, яка підтримує Україну в кривавій війні, назвала не артисткою, а типажем: «Вона не актриса. Вона типаж. Маленький собачка — до старості щеня».
Дісталося від Тализіної й Пугачовій, яка активно підтримує свого чоловіка Максима Галкіна, який засудив війну в нашій країні і висловився проти кривавої політики путіна.
Путіністка назвала Примадонну «ніким» і натякала не її «неросійське» походження.
Усіх, хто підтримав Україну під час повномасштабного вторгнення росії, Тализіна назвала «безсовісними».
Нагадаємо, у травні пішла з життя актриса Ніна Гребешкова, дружина режисера Леоніда Гайдая. Вона померла на 95-му році життя.2587
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