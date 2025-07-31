Окупанти вдарили по центру Краматорська: зруйновано житловий будинок, є загиблий та поранені (фото, відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Окупаційні війська вдень завдали удару по центру Краматорська Донецької області, влучили у 5-ти поверховий житловий будинок. Є загиблі та поранені. Про це повідомляє очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін.

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«Щонайменше 1 людина загинула і 11 поранені в Краматорську. Росіяни завдали прицільного удару по 5-поверхівці, половина будинку зруйнована вщент. Серед постраждалих 1 людина перебуває у важкому стані. На місці працюють всі відповідальні служби. Вкотре закликаю: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!» — написав він.

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Як писали «ФАКТИ», росіяни нещодавно вдарили по житловій забудові у Костянтинівці на Донеччині. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. За даними рятувальників, пошкоджено вісім багатоповерхівок, шість приватних будинків та легковий автомобіль. Внаслідок обстрілу виникли масштабні загоряння: палав житловий будинок, гараж і господарча споруда. Надзвичайники ліквідували пожежі.

В ніч на 31 липня окупанти масовано атакували Київ.

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