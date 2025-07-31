- 00:03 «Олександрію» вдев'ятьох розбито у Белграді: відеоогляд відбірного матчу Ліги конференцій
- 31.07 22:58 «Шахтар» добив «Бешикташ» і вийшов на клуб свого ексфутболіста: відеоогляд відбірного матчу Ліги Європи
- 31.07 22:29 Як не розоритися в ресторані: ці нюанси знає далеко не кожен
- 31.07 22:01 Картопляні коржики з учорашнього пюре: раз-два — і готово!
- 31.07 21:32 Він був жорстоко чесним: автобіографія Оззі Осборна розкриє невідомі подробиці його особистого життя
- 31.07 21:09 Тельцям — «Диявол» та перевірка на силу волі, Дівам — «Закохані» та важливий вибір: Таро-прогноз на 1 серпня
- 31.07 21:03 Ідеально зварені яйця: є хитрощі, які ви маєте знати
- 31.07 20:59 «Полісся» прислухалося до Усика і вибило «Санта-Колому» з єврокубків: відеоогляд матчу відбору Ліги конференцій
- 31.07 20:44 «Друга половинка» та фінансові втрати: гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку
- 31.07 20:34 Майже рік вважався зниклим безвісти: на Донеччині поліг захисник із Закарпаття
- 31.07 20:15 Справа про замах на Макарова: поліція дійшла несподіваних висновків
- 31.07 20:06 Мариновані огірки, в’ялені на сонці: такого ви ще не куштували
Окупанти вдарили по центру Краматорська: зруйновано житловий будинок, є загиблий та поранені (фото, відео)
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Окупаційні війська вдень завдали удару по центру Краматорська Донецької області, влучили у 5-ти поверховий житловий будинок. Є загиблі та поранені. Про це повідомляє очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін.
«Щонайменше 1 людина загинула і 11 поранені в Краматорську. Росіяни завдали прицільного удару по 5-поверхівці, половина будинку зруйнована вщент. Серед постраждалих 1 людина перебуває у важкому стані. На місці працюють всі відповідальні служби. Вкотре закликаю: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!» — написав він.
Як писали «ФАКТИ», росіяни нещодавно вдарили по житловій забудові у Костянтинівці на Донеччині. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. За даними рятувальників, пошкоджено вісім багатоповерхівок, шість приватних будинків та легковий автомобіль. Внаслідок обстрілу виникли масштабні загоряння: палав житловий будинок, гараж і господарча споруда. Надзвичайники ліквідували пожежі.
В ніч на 31 липня окупанти масовано атакували Київ.94
Читайте нас у Facebook
У Німеччині вимагають припинити виплату українцям, які придатні до військової служби: що відповіли в посольстві України