Європейський Союз оголосив про санкції проти росії, включаючи нижчу цінову межу на російську нафту. Та дисконт (знижка) майже не змінився навіть після оголошення ЄС. Аналітики Муя Сюй та Рональд Сміт пояснюють це такими факторами, як попит в Азії та обмежені російські постачання. Вони очікують, що дисконт може знову зрости, коли набуде чинності новий граничний рівень цін, встановлений ЄС. Флагманська російська нафта марки Urals торгується з найменшою знижкою відносно еталонних цін з моменту початку війни кремля проти України у 2022 році, що свідчить про те, що нові європейські санкції поки що не мають впливу.

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Згідно з даними Argus Media, зібраними Bloomberg, ціна на нафту, що постачається із західних портів росії, останніми днями торгується із середньою знижкою у 11,45 долара за барель. Це найменший розрив з лютого 2022 року, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, пише Bloomberg.

Знижка зменшилася навіть після того, що головний дипломат ЄС Кая Каллас назвала «одним із найсильніших» пакетів санкцій проти росії. Прагнучи обмежити надходження нафтодоларів до кремлівської скарбниці, Брюссель знизить граничну ціну на російську нафту з 60 до 47,60 долара за барель та заборонив імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської сирої нафти. Минулого тижня ціна на нафту марки Urals перевищувала 58 доларів.

Хоча Трамп і виставив ультиматум путіну, поки що США не приєдналися до останніх зусиль ЄС щодо зниження цінового порогу, який забороняє доступ до ключових західних послуг, таких як страхування та доставка, для продажу нафти понад ліміт. росія адаптувалася до початкового обмеження, запровадженого у грудні 2022 року, побудувавши величезний тіньовий флот танкерів та пропонуючи ширші знижки своїм клієнтам.

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Попит в Азії та обмежені російські постачання, ймовірно, допомагають звузити знижку, тоді як обмеження ЄС ще не набули чинності.

Можливо, ще зарано оцінювати вплив 18-го пакету санкцій ЄС проти москви. Нове обмеження цін має набути чинності 3 вересня, тоді як заборона на купівлю нафтопродуктів, виготовлених з російської сирої нафти, набуде чинності лише наприкінці січня наступного року.

Але Індія, яка наразі є найбільшим імпортером російської сирої нафти, вже прагне диверсифікувати свої постачання, за словами аналітиків та керівників нафтопереробних заводів. Якщо попит хоча б з боку деяких індійських покупців зменшиться, це дасть клієнтам, що залишилися, додаткові важелі впливу для переговорів про більші знижки від російських виробників нафти.

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З усім тим, якщо побоювання щодо надлишку нафти цього року справдяться, це зрештою вплине на світові ціни, а також призведе до зниження ціни на нафту Urals. росія, яка залежить від нафти та газу приблизно на третину своїх доходів, вже бореться зі зростанням дефіциту бюджету, оскільки поточна ціна на її сиру нафту нижча за 69,7 долара за барель, прогнозовану в бюджеті на 2025 рік.

Нагадаємо, Трамп погрожує ввести вторинні санкції проти покупців російської нафти, якщо путін не укладе мирну угоду з Україною протягом 10−12 днів. Однак аналітики впевнені, що путін не піде на поступки у своїх воєнних цілях.

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