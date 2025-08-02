США перекидають атомні субмарини: Трамп відповів на погрози медведєва

Дональд Трамп, який назвав масштабну комбіновану атаку росії на Київ огидною, у публікації на платформі Truth Social відреагував на дописи в соцмережі заступника голови Ради безпеки рф дмитра медведєва.

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Президент США назвав заяви медведєва «надзвичайно провокаційними», у відповідь на які здійснив превентивний крок. Про це Трамп повідомив на своїй платформі Truth Social.

«Я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни на випадок, якщо ці безглузді та провокаційні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами. Слова мають велике значення і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків», — написав президент США.

Раніше медведєв написав у соцмережі X, що Трамп «грає в гру ультиматумів з росією» і «кожен новий ультиматум — це загроза і крок до війни з його власною країною».

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У відповідь Трамп жорстко відреагував:

«Скажіть медведєву, невдалому колишньому президенту росії, щоб стежив за словами. Він заходить на дуже небезпечну територію».

На тлі цієї ескалації держсекретар США Марко Рубіо назвав медведєва «неважливою особою», яка не бере участі в переговорах.

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Раніше експерт висловив думку про те, що до Трампа дійшло, що росія розуміє тільки мову сили.

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