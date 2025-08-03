Тільці можуть постраждати через необережне висловлювання, а Ракам слід уникати кардинальних змін: гороскоп на 3 серпня

Астрологи назвали п'ять знаків Зодіаку, яким у ці вихідні везтиме більше, ніж решті, а також надали поради всім представникам зодіакального кола на неділю, 3 серпня.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Гороскоп на 3 серпня 2025 року для Овнів рекомендує знаку взяти паузу та відновити сили, пише tsn.ua. Продуктивної роботи від знака сьогодні не варто очікувати, краще як слід відпочити перед новим робочим тижнем.

Телець

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Гороскоп на 3 серпня 2025 року для Тельців попереджає знак про можливість серйозного конфлікту через необережне слово. У зв'язку з цим зірки радять Тельцям добре контролювати свої дії та слова.

Близнюки

Гороскоп на 3 серпня 2025 року для Близнюків радить знаку використовувати свої сили для вирішення пріоритетного завдання і не розпорошуватися на не дуже важливі справи. За такого розподілу сил завдання можна буде вирішити вчасно та якісно.

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Рак

Гороскоп на 3 серпня 2025 року для Раків рекомендує знаку діяти неквапливо, присвятивши день спокійним заняттям. А ось кардинальних життєвих змін сьогодні слід уникати — удачі вони не принесуть.

Лев

Гороскоп на 3 серпня 2025 року для Левів наполегливо радить знаку звернути увагу на своє здоров'я. Недуги можуть бути пов'язані з перевтомою. Зірки радять Левам сьогодні взяти тайм-аут та відпочити.

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Діва

Гороскоп на 3 серпня 2025 року для Дів рекомендує знаку займатися справами, не сумніваючись у своїх силах та правильності обраного шляху. Інакше успіхом вони не завершуватимуться.

Терези

Гороскоп на 3 серпня 2025 року для Терезів попереджає знак, що поспіх ні до чого доброго не приведе, чого б це не стосувалося. Зірки рекомендують знаку зробити паузу та проаналізувати свої дії, що допоможе уникнути прикрої помилки.

Скорпіон

Гороскоп на 3 серпня 2025 року для Скорпіонів обіцяє знаку приплив сил та рекомендує їх направити на найважливіші справи побутового та господарського характеру.

Стрілець

Гороскоп на 3 серпня 2025 року для Стрільців рекомендує знаку сьогодні знизити фізичну активність — день загрожує травматизмом.

Козеріг

Гороскоп на 3 серпня 2025 року для Козерогів не рекомендує знаку приймати рішення під впливом негативних емоцій. Поганий настрій піде, а відіграти все на стартові позиції буде складніше.

Водолій

Гороскоп на 3 серпня 2025 року для Водоліїв обіцяє знаку день, коли відкриється друге дихання. Це дозволить Водоліям, які давно займалися важливим завданням, успішно завершити трудомісткий проект.

Риби

Гороскоп на 3 серпня 2025 для Риб радить знаку не починати нові справи, навіть прості побутові. Усі сили знаку слід спрямувати те що, що було розпочато раніше.

Східний гороскоп для всіх знаків Зодіаку наступного тижня, з 4 по 10 серпня, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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