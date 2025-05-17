Ціни підштовхують до вегетаріанства: економіст пояснив, чи варто очікувати здешевшання м’яса

В Україні сповільнилась базова інфляція, проте вартість певних видів продукції, здається, досягли рекордних значень.

Одним з продуктів, які найбільше подорожчали, стало і м'ясо.

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Прогнозами про те, що буде з вартістю м'яса у найближчому майбутньому з виданням «Главред» поділився економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

На його думку, вартість м'яса в Україні вже досягла рекордних значень. Водночас купівельна спроможність громадян знизилася, тож попит на м'ясо невеликий. Це дає надію, що ціни найближчим часом відчутно не змінюватимуться.

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«Ціни на м'ясо вже підштовхують до вегетаріанства. І це означає, що вони надто зростати не будуть, бо на м'ясо буде зменшуватися попит», — заявив економіст.

Також Олег Пендзин зазначив, що поголів'я худоби в Україні зменшується, але зниження пропозиції м'яса компенсується падінням попиту. Ціни на м'ясо зростають значно менше, ніж загальний рівень інфляції.

На думку економіста, така тенденція збережеться на внутрішньому ринку доти, доки не збільшаться доходи громадян, що дасть змогу купувати більше м'яса.

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«Так буде й далі, доки в нас будуть „заморожені“ соціальні стандарти, доки не зростатимуть доходи малозабезпечених верств населення, доки стагнуватиме середній клас», — додав експерт.

Нагадаємо, що крім продуктів харчування, в Україні дорожчають і деякі комунальні послуги. Зокрема, куб холодної води може зрости до 200 гривень. В першу чергу це стосується жителів невеликих міст, в яких водоканали працюють у збиток.

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