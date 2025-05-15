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Заморозки залишили українців без фруктів: які з них можуть різко подорожчати влітку
Травневі холоди останніх днів і більш ранні квітневі серйозно вдарили по фруктових деревах, що загрожує серйозним падінням врожаю деяких фруктів, і зростанням цін на них. Насамперед під ударом опиняться вітчизняні абрикоси, персики та яблука, також під питанням лохина.
Про це повідомляє сайт УНН, з посиланням на думки експертів. При цьому серед постраждалих може опинитися і черешня, чиї ранні сорти вже розквітають, але за рахунок пізніх сортів ситуація може бути кращою.
Так, глава «Укрсадвинпрому» Володимир Печко підкреслив, що Україна втратила 85% врожаю лохини в Черкаській області та до 40% на Закарпатті, але за рахунок посадок в інших регіонах ситуація по країні не така катастрофічна.
Більш-менш стабільна ситуація з персиком, до 20% врожаю якого могло загинути, що серйозно, але не критично. Менше ясності з яблуками, оскільки на цвітіння вплинули заморозки і врожай знищено на деяких підприємствах.
Але особливо погані справи з абрикосами.
«По абрикосам дуже важка ситуація, тому що, це в принципі ризикова культура і не перший рік абрикоси страждають. Не можна сказати, що зовсім українці залишаться без абрикосів, але є велика ймовірність того, що в супермаркетах не буде українських», — підкреслив Володимир Печко.
Заморозки і втрата частини врожаю, на думку економічного експерта Олега Пендзина, призведе до зростання цін на персики та абрикоси влітку на 20−25% порівняно з минулим роком. Основними факторами цього стануть втрати врожаїв і залежність українського ринку від імпортної продукції, що передбачає також вплив на ціну і коливання курсу долара.
Як раніше писали «ФАКТИ», фрукти в Україні стали одним із лідерів подорожчання, додавши в ціні з квітня 2024 року приблизно 25%.125
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