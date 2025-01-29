Чому в холодильник іноді варто ставити блюдце з горілкою, а також класти светр, джинси та інші речі: лайф-хаки від українських господинь

Українки радо діляться в Мережі одна з одною порадами щодо того, як швидко розморозити м'ясо або випрасувати речі з еко-шкіри так, щоб на них не залишалося жодної складки.

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Дуже багато порад пов'язані з холодильником, адже цей агрегат є у кожній квартирі. Один з цікавих лайфхаків — ставити у холодильник на ніч блюдце з горілкою бо іншим спиртовим напоєм, навіть недорогим.

Його потрібно поставити на полиці і залишити на ніч до ранку. Двері вночі краще не відкривати. З настанням ранку від неприємних запахів, що надумали оселитися в холодильнику, не залишиться і сліду.

Інший лайф-хак радить використовувати соду.

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І, нарешті, найбільш дивна порада пов'язана з одягом та взуттям. Про неї пише Ukr.Media.

Навіщо класти в холодильник светр

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Йдеться саме про вироби із вовни. Як відомо, вони часто линяють і сипляться, залишаючи сліди на інший одяг, меблі та скрізь, де тільки можна. Впоратися з цією проблемою вам допоможе холодильник. Достатньо помістити туди светр (або шарф або кофту з того ж матеріалу) у пакеті на блискавці та залишити в морозильній камері на ніч.

Що станеться після цього? Ефект вас явно порадує. Вовняні волокна під впливом сильного холоду немов склеяться і потім вже не випадатимуть, а колір стане стійкішим навіть після численних етапів прання.

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Навіщо класти в холодильник джинси

Буває так, що ви носили їх зовсім небагато, але річ вже втратила колишню свіжість і навіть стала неприємно пахнути. Щоб повернути первозданний вигляд, можна помістити джинси в морозильну камеру, попередньо відправивши їх у спеціальний пакет. Тримати виріб там доведеться всю ніч. Під дією холоду бактерії, які викликали неприємний запах, загинуть, а джинси виглядатимуть набагато краще.

До речі, так само з цих виробів можна вивести деякі забруднення. Наприклад, пляма від жуйки, якої ви ніяк не могли позбутися. Достатньо помістити джинси в морозилку на кілька годин. Витягнувши їх звідти, жувальну гумку можна буде легко відшкребти, а виріб випрати звичним чином.

Навіщо класти в холодильник взуття

Якщо ви зовсім недавно купили нові туфлі або кросівки, вони вам труть і навіть трохи тиснуть, впоратися з проблемою допоможе морозильна камера. Потрібно взяти два гріппер-пакети (ті самі, що потрібні для заморозки продуктів), наповнити їх водою, потім покласти всередину вашого взуття. У такому вигляді вироби варто залишити на ніч у морозилці.

Що станеться після цього? Вода, що перетворлася під час заморожування на лід, збільшиться в обсягах, і зможе розтягнути ваше взуття. Таким чином, тиснути та терти вона вам більше не стане.

До речі, такий спосіб допоможе позбутися і неприємного запаху, який може часом виходити від взуття. Все тому, що бактерії під впливом холоду загинуть, а ваші кросівки, туфлі або черевики знову отримають свіжість.

А як позбутися заломів на взутті, порадила молода українська блогерка Діана.

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